Il cantante mascherato: La decisione di Milly Carlucci stupisce tutti

Novità e conferme a Il cantante mascherato: ecco qual è stata la decisione di Milly Carlucci che stupisce tutti: da non credere

Milly Carlucci ha preso una decisione che stupisce tutti. La bella conduttrice sta lavorando infatti per preparare la prossima puntata de Il cantante mascherato. Sono attese dunque importantissime conferme e novità per quanto riguarda lo show targato Rai.

Il programma, come sempre, andrà in onda venerdì sera, 25 febbraio 2022, alle 21 e 25 su Rai 1. Un appuntamento, dunque, in prima serata che offrirà ai telespettatori grande divertimento e allegria. Ecco, dunque qual è stata la decisione di Milly Carlucci che stupisce tutti.

Milly Carlucci a Il Cantante mascherato: ecco la notizia che stupisce tutti

Secondo alcune anticipazioni di Davide Maggio, i telespettatori che desideravano di veder una diretta con esibizioni in solitaria delle maschere, rimarranno molto delusi. Milly Carlucci, infatti, ha preso una decisione che stupisce tutti: la prossima puntata de Il Cantante mascherato, in onda venerdì sera, ospiterà alcuni cantanti che duetteranno con le maschere.

Una conferma, dunque, che delude un po’ le aspettative dei telespettatori amanti del programma. Tuttavia, lo spettacolo è garantito e sarà certamente una puntata ricca di emozioni e grandi performance, grazie alla simpatia e all’abilità dei concorrenti in gara.

Secondo alcune anticipazioni, nella prossima puntata de Il cantante mascherato ci sarà Fiordaliso. Nella prima puntata del 2022 del programma, infatti, la cantante era stata smascherata ed eliminata. Un’esclusione che le ha fatto dire addio alla sua Gallina.

Ma non sarà solo questa la novità prevista per la prossima puntata. Venerdì sera, infatti, è prevista la partecipazione di altri tre ospiti, per ora non noti.

Per quanto riguarda, invece, le anticipazioni della gara, sempre Davide Maggio rivela che ci sarà un primo smascheramento ad inizio serata. Dopo questa eliminazione, dunque, rimarranno solo otto concorrenti e alcuni ospiti canteranno con due dei gareggianti.

Per quanto riguarda, invece, gli ospiti rimasti in incognito, non è ancora data per certa la partecipazione di nessuno. Tuttavia, trapela da qualche fonte la possibilità di potere una tra Alba Parietti e Cristina D’Avena. Le due artiste sono infatti state entrambe eliminate durante la scorsa puntata, mentre vestivano rispettivamente l’Aquila e il Cavalluccio Marino.