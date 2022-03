Lavatrice come nuova? Ecco il trucco che non immagini

L’usura del tempo può essere combattuta in maniera semplice ed efficace. Ecco il trucco per avere una lavatrice come nuova

La lavatrice è uno degli elettrodomestici più utilizzati in assoluto. Lavare i panni sporchi, infatti, ci protegge dalle proliferazioni di germi e batteri che potrebbero mettere in pericolo il nostro organismo. Dunque, facciamo la lavatrice anche più volte al giorno, spesso però accelerandone l’usura.

Ogni elettrodomestico, infatti, ha un determinato ciclo di vita. Dunque, più questo viene utilizzato, più la sua usura aumenterà con il passare del tempo. Tuttavia, c’è un modo per ottimizzarne il suo utilizzo e aumentarne la vita: ecco il trucco per avere una lavatrice come nuova e pulita.

Ecco il trucco per avere una lavatrice come nuova e pulita

Prendersi cura della lavatrice è molto importante per due motivi: allungare il suo utilizzo nel tempo e fare in modo che i nostri indumenti siano puliti correttamente. Questo vuol dire che la manutenzione di questo elettrodomestico è davvero molto importante per il suo corretto funzionamento e per una pulizia corretta.

Uno dei nemici più diffusi di questo elettrodomestico è sicuramente il calcare. Un accumulo eccessivo potrebbe infatti danneggiare la lavatrice e macchiare i nostri vestiti che intendiamo lavare. Ecco, quindi, un trucco per avere una lavatrice come nuova.

Il calcare, come dicevamo può essere un problema per i tubi di acciaio presenti nella lavatrice o lo stesso cestello, in cui mettiamo i nostri panni. Rappresenta certamente il nemico numero 1 per chi utilizza la lavatrice, ma è sicuramente possibile intervenire. Ecco come:

Sale

La soluzione più classica per evitare l’accumulo di calcare è quella che prevede l’utilizzo del sale. Con questo ingrediente possiamo infatti fare in modo di pulire correttamente il nostro elettrodomestico. Basterà mettere nel cestello due bicchieri di sale grosso. Impostate quindi un lavaggio a vuoto ad alta temperatura e lasciate sciogliere il sale;

Acido citrico e limone

Un ulteriore modo trucco per avere la lavatrice come nuova consiste nell’utilizzo di acido citrico e limone. Questi due ingredienti sono ottimi per disinfettare la lavatrice e darle un buon profumo. Filtrate quindi il succo di limone in un bicchiere, inseritelo nella lavatrice e fate fare un lavaggio a vuoto.

Se, invece, vogliamo utilizzare l’acido citrico, basterà versare nel cestello della lavatrice circa 150gr di prodotto. Anche in questo caso, fate fare un lavaggio a vuoto seguendo le indicazioni della confezione;

Bicarbonato

L’ultimo metodo efficace per pulire e disinfettare la vostra lavatrice è quella del bicarbonato. La sua efficacia è simile a quella degli altri prodotti, ma possiamo anche non agire durante il lavaggio a vuoto. È possibile, infatti, avviare un lavaggio ad lata temperatura dopo aver inserito un misurino di prodotto nel cestello.