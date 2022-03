Mistero a Pesaro. Un giovane è stato trovato morto in una stanza di hotel. Era di Milano e aveva detto di essere lì per lavoro.

E’ mistero a Pesaro, nelle Marche. Un uomo è entrato in un hotel della cittadina chiedendo una stanza. Era solo e ha puntualizzato di trovarsi lì per lavoro. La mattina dopo, non vedendolo scendere all’ora del check out, il personale è salito a bussare alla porta. Nessuna risposta. L’uomo era morto. Il personale dell’hotel, dopo aver aperto la porta con il passpartout, lo ha trovato riverso a terra privo di vita. Non sono state rilasciate molte informazioni: solo che si trattava di un 32enne di Milano. Sono stati immediatamente chiamati i soccorsi del 118 ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Sono stati chiamati anche i Carabinieri per eseguire gli accertamenti sul corpo e sulla stanza. Apparentemente non ci sono segni di violenza sul cadavere. Nella stanza era solo, esattamente come al momento del check-in nell’albergo marchigiano. Non si esclude l’ipotesi del malore ma potrebbe trattarsi anche di un caso di suicidio. Gli inquirenti, al momento, stanno controllando tra gli effetti personali dell’uomo per appurare l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti che potrebbero averlo stroncato.

La tragedia ricorda molto da vicino quella del calciatore della Fiorentina Davide Astori. Astori fu trovato morto il 4 marzo 2018 in una stanza di albergo, l’hotel Là di Moret dove il giovane era ospitato assieme alla sua squadra in previsione dell’imminente partita contro l’Udinese. All’epoca aveva solo 31 anni, era capitano della Fiorentina e giocava nella Nazionale. Il decesso fu dovuto ad un malore che gli causò un arresto cardiocircolatorio durante il sonno. La sua perdita lasciò sconvolto tutto il mondo del calcio. Astori era fidanzato con Francesca e la coppia aveva da poco avuto una bambina.