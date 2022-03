Password: hai scelto una di queste? Gli hacker possono conoscerla

Mai come prima d’ora la sicurezza sul web è importante. Se hai scelto una di queste password gli hacker possono conoscerla

Nell’era digitale in cui stiamo vivendo, vi è un continuo e costante scambio di informazioni e dati che viaggiano in tutto il mondo in maniera istantanea. Internet e i mezzi che utilizziamo, infatti, sono un grande vantaggio, ma il pericolo è dietro l’angolo e serve fare attenzione.

Per accedere ai nostri account social, alla nostra pagina personale dell’home banking o ad un sito istituzionale, utilizziamo infatti una serie di dati che dovrebbero rimanere segreti: ma non sempre è così. Se hai scelto una di queste password, gli hacker possono conoscerla. Ecco di cosa stiamo parlando nello specifico.

Navigare sul web è ormai una costante della nostra quotidianità. Lo facciamo quando stiamo sui social, visitiamo un sito web o inviamo messaggi alle nostre persone care. Questo vuol dire che ci esponiamo ad un grande flusso di dati, anche quelli che ci riguardano. Ma sono al sicuro? Non sempre.

Spesso, infatti, utilizziamo delle password che ci permettono di accedere in maniera esclusiva ad account dove sono presenti informazioni che ci riguardano. La scelta di queste vere e proprie parole d’ordine è quindi importantissima, ma la tendenza è quella di scegliere le password che si ricordano più facilmente. Se hai scelto una di queste password gli hacker possono conoscerla.

Ci sono, infatti, password che vanno evitate assolutamente, come quelle in cui ci sono ripetizioni dello stesso numero, o, la più classica, quella che presenta la propria data di nascita. I nemici numero uno sono ovviamente gli hacker, i quali rappresentano una pericolosa minaccia per i nostri dati.

Secondo quanto ci rivela un report della società di sicurezza Lookout, esistono 20 password estremamente sensibili. All’interno del dark web, infatti, girano decine di password utilizzate da milioni di utenti, le quali potrebbero permettere di violare i loro account.

Ecco di quali password si tratta. Evitate assolutamente di utilizzarle per proteggere gli account dove ci sono particolari dati sensibili che vi riguardano: