Dopo l’eliminazione di un direttore d’orchestra ora la cancellazione di un corso in Università. La guerra tra Russia e Ucraina si ripercuote anche sul mondo della cultura.

Qualche giorno fa il sindaco di Milano, il Dem Beppe Sala, ha “sanzionato” un direttore d’orchestra russo che si sarebbe dovuto esibire al Teatro La Scala. La colpa dell’artista sarebbe quella di essere nella lista nera: gli amici di Putin e di non aver preso espressamente posizione contro l’invasione russa in Ucraina. Ora l’Università Bicocca, sulla medesima scia, ha deciso di cancellare – o posticipare ma a data da destinarsi – un corso su Dostoevskij. Il corso – a frequenza libera e aperto a tutti – avrebbe dovuto tenerlo Paolo Nori, traduttore blogger, scrittore, autore di una cinquantina di romanzi nonché docente al Dipartimento di studi umanistici della Iulm, insegna Traduzione editoriale della saggistica russa. Quattro incontri di un’ora e mezza l’uno presso l’ateneo meneghino.

Era stata l’Università stessa a chiedere a Nori di tenere queste quattro lezioni su uno dei pilastri della letteratura straniera. Ma all’improvviso il ripensamento da parte del rettorato e così il professore ha ricevuto una mail nella quale gli veniva comunicato che, vista la delicata situazione tra Russia e Ucraina, non è il caso di tenere il corso in questo periodo. “Ho ricevuto una mail dall’università Bicocca…Dovevo cominciare mercoledì un corso di quattro lezioni sui romanzi di Dostoevskij, un’ora e mezzo ciascuno, gratuito e aperto a tutti. Poi ho ricevuto questa mail: “Caro professore, il prorettore alla didattica ha comunicato la decisione presa con la rettrice Giovanna Iannantuoni di rimandare il percorso su Dostoevskij. Lo scopo è evitare qualsiasi forma di polemica, soprattutto interna, in questo momento di forte tensione» – ha spiegato Nori in un video pubblicato su Instagram concludendo: “La paura che fanno i russi sta prendendo dimensioni singolari».