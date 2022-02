Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha decretato che il direttore d’orchestra Valery Gergiev non dirigerà la Dama di Picche alla Scala, in quanto non si è schierato contro la guerra in Ucraina.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha escluso categoricamente la possibilità che Valery Gergiev possa dirigere la Dama di Picche al teatro della Scala. L’evento si terrà il prossimo 5 marzo, e l’assenza del direttore d’orchestra russo è destinata a far discutere. “Non credo che ci sarà, credo che a questo punto lo possiamo escludere”. Questo il secco no del sindaco alle domande dei cronisti. “Il maestro non ha risposto. Io certamente non ho chiesto nessuna abiura, però ho chiesto una presa di distanza dalla guerra, che è una cosa un pò diversa”, ha aggiunto il primo cittadino milanese durante l’inaugurazione dell’anno accademico 2021-2022 dell’Università Iulm.

“Vedo che altre persone nel mondo artistico, tipo la Netrebko, si sono espresse in questo modo, e anche molti nel mondo dello sport. Io non voglio giudicare ma quello che so, ho chiesto un attimo fa al sovrintendente Dominique Meyer” ha commentato Sala, che è anche presidente della Scala. “Valery Gergiev è ripartito e non ha risposto”. Il primo cittadino ha poi concluso: “Vedremo quello che succederà. Questo è un tema che è stato sollevato da Milano ma varie realtà e templi della musica hanno risposto”.