Addominali e fondo schiena spettacolari con questi 2 esercizi in casa

Vorresti sfoggiare degli addominali di ferro e un gluteo super definito? Ecco due esercizi perfetti per ottenere un tale risultato.

Diciamoci la verità: non tutti hanno il tempo e soprattutto la voglia di programmarsi un work-out specifico per tonificare i muscoli. La palestra è un luogo particolarmente odiato da molte persone: serve costanza, determinazione, disponibilità a faticare e sudare. Dopo qualche mese di allenamento, arriva la fatidica domanda che manda tutto in fumo: ma chi me lo fa fare? Nonostante possa sembrare inutile, rafforzare i muscoli e mantenere il corpo in movimento è fondamentale. A fronte di questo, vi proponiamo degli esercizi da fare comodamente a casa, atti a sviluppare l’addome e i glutei.

Addome e glutei di marmo in pochi semplici passaggi

Prima di tutto, consigliamo di dedicare almeno mezz’ora al giorno al movimento fisico. Non serve massacrarsi in sala pesi, basta prendere un po’ d’aria e farsi una bella passeggiata rigenerante. Una volta aver riscaldato le gambe (camminate almeno 15minuti), potete svolgere due semplici esercizi funzionali per sviluppare i muscoli dell’addome e dei glutei. Stiamo parlando dello skip e della corsa calciata all’indietro.

Per quanto concerne il primo esercizio, il movimento è molto semplice: dovrete semplicemente procedere con una corsa a ginocchia alte, creando con le gambe un angolo da 90 gradi. Consigliamo di svolgere l’esercizio fino a quando non sentite il corpo bruciare, in quel momento fate un’ultima ripetizione e riposate i muscoli per qualche minuto. Per quanto riguarda invece il secondo esercizio, dovete camminare calciando i glutei con il piede. Questi semplici movimenti vi aiuteranno a tonificare gambe, addominali, glutei e favoriranno il dispendio di calorie con conseguente dimagrimento. Fondamentalmente, quello che vi abbiamo proposto è associabile ad un allenamento cardio, il quale vi permetterà anche di rafforzare il cuore e migliorare la resistenza.