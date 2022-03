Il Paradiso delle signore: Maria scopre tutto ed è distrutta

Vediamo meglio insieme che cosa accade nel nuovo appuntamento con il nostro grande magazzino di moda milanese.

Anche oggi, 1 marzo, abbiamo modo di vedere una nuova puntata per quanto riguarda l’amato Paradiso delle signore.

Dove ci sono sempre mille storie che si intrecciano l’una con l’altra e tengono sempre il pubblico incollato al piccolo schermo.

Iniziamo con il dire che Umberto non ha potuto fare a meno di cedere ai mille ricatti che gli ha fatto Dante ed al momento è veramente sfinito.

Maria scopre tutto ed è distrutta

Il commendatore si deve fare da parte e dare le sue quote all’uomo, ma ci saranno alcune condizioni che dovrà rispettate obbligatoriamente.

Adelaide non deve assolutamente sapere nulla del loro accordo e deve sempre rimanere fuori da questa storia.

La Contessa, ovviamente non capisce i motivi della scelta, ed Umberto la rassicura dicendo che ha alcuni problemi con la banca Guarnieri, anche se ovviamente sta mentendo perchè non è così.

In questo momento la donna sembra credere alle parole del cognato, ma si accontenterà in futuro? Non possiamo saperlo.

Per quanto riguarda, invece, Rocco, come abbiamo scoperto si è innamorato di un’altra donna ed ha tradito Maria, che doveva sposare.

Agnese ha scoperto tutto, ma per il momento non vuole dire la verità alla ragazza, ma come sempre le bugie hanno le gambe corte.

Maria, infatti, scopre in modo brusco che il futuro marito non è stato assolutamente fedele con lei, e che le ha mentito.

Ma un’altra cosa la ferirà tantissimo, ovvero che le sue amiche lo sapevano e non le hanno detto nulla.

E’ davvero triste e delusa e potrebbe fare qualcosa mi molto stupido in questo momento di disperazione.

Arrivando a Ludovica, la donna accetterà di diventare socia di Ferdinando di Torre Bruna, ma non può assolutamente immaginare che dietro tutto c’è la mano di Dante e Fiorenza.

I due infatti vogliono creare altri problemi alla contessina ma anche ad Adelaide, anche se il ragazzo sembra veramente attratto da lei, fin dal primo momento del suo arrivo a Milano.

Ludovica non ha problemi per proseguire il suo lavoro con il nuovo socio, mentre per Adelaide qualcosa non torna.

Non ci resta che attendere le prossime puntate e capire meglio tutti i vari intrecci, sempre dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1.