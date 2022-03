Love is in the air anticipazioni: Serkan è furioso con Eda

Vediamo insieme quello che succederà nella nuova e super attesa puntata per quanto riguarda la soap opera turca.

Anche oggi, 1 marzo, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con Love is in the air, e le storie che ruotano attorno alla ArtLife.

Come sappiamo da poco la coppia principale, ovvero quella formata da Serkan ed Eda si è sposata ma non tutto sembra andare nel migliore dei modi.

Cerchiamo di capire insieme quindi che cosa ci aspetta per oggi e soprattutto per quale motivo il bel imprenditore turco si è arrabbiato con la paesaggista, e sua moglie Eda.

Serkan è una furia con Eda

Iniziamo con il dire che Ayfer dopo aver scoperto quello che sta succedendo a livello monetario alla società di Serkan decide di aiutare la famiglia e di dare alcuni suoi gioielli preziosi.

Il gesto ha letteralmente commosso l’amica Aydan ed è assolutamente felice di averla ritrovata.

La mamma di Serkan, ha decido di dare via i cavalli ed altri averi per cercare di trovare i soldi necessari fino a quando Eda, insieme a Piril, non trova la soluzione che può durare nel tempo, e risollevare le sorti economiche della società.

Ma qualcosa di particolare accade, ovvero la piccola Kiraz ascolta di nascosto la nonna che dice di dover vendere i cavalli per evitare la bancarotta.

E giustamente non riesce a trattenere le lacrime e corre immediatamente da Serkan chiedendogli di salvare il suo adorato pony.

Ovviamente, dopo le parole della piccola, Serkan capisce tutto e si arrabbia come una vera e propria furia con Eda, che non lo ha messo al corrente di nulla nelle ultime settimane.

Ma sa anche che Eda sta per firmare un contratto per un progetto importantissimo in Italia e che la ArtLife ha bisogno di un socio, mette in vendita le sue preziose quote della sua società.

Pirili ed Engin sono arrabbiatissimi per questa scelta che ha deciso di fare il bel imprenditore turco e si sfogano direttamente con Aydan.

La donna poi mette subito al corrente di cosa sta succedendo Eda, ma come reagirà a questa notizia?