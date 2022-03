Allenamento: in 15 minuti dei glutei da favola!

Vuoi dei glutei tonici e sodi? Devi assolutamente provare questo allenamento di 15 minuti. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona.

Manca sempre meno all’estate, quindi se anche ti vuoi rimetterti in forma devi assolutamente continuare a leggere questo articolo. Oggi vi sveleremo l‘esercizio perfetto per avere dei glutei tonici e sodi. Non continuate rimandare, iniziate sin da subito e vedrete dei grandissimi miglioramenti.

Ovviamente per avere un fisico perfetto è necessario seguire una dieta sana e bilanciata e soprattutto dovete bere almeno due litri di acqua al giorno. Ricordiamo inoltre che la costanza è uno dei fattori determinanti, quindi credete in voi stessi e sicuramente i risultati arriveranno.

È quindi arrivato il momento per cominciare ad allenarsi, siete curiosi di scoprire quali sono gli esercizi per avere dei glutei da sogno? Andiamo a scoprire come farli e di cosa si tratta.

Glutei sodi: ecco gli esercizi da fare

Se hai provato qualsiasi rimedio per rimetterti in forma ma con scarsi risultati, non preoccuparti, sei nel posto giusto. Oggi ti riveleremo l’esercizio corretto per avere dei glutei tonici e alti, non c’è bisogno di ricorrere a ore sfiancanti in palestra ma vi basterà eseguire questi 5 allenamenti.

Ovviamente, si tratta di un workout da fare a corpo libero, non avrete bisogno di nessun tipo di strumento, ma vi servirà solo molta voglia e costanza.

Il primo circuito che vi proponiamo è chiamato “a quattro zampe”, poggiate a terra i gomiti e alzate una gamba per volta. Il piede va sempre tenuto in posizione “a martello”. Nella fase di ritorno, non appoggiamo mai il ginocchio a terra. Fate 15 ripetizioni per gamba per un totale di 3 circuiti.

Poi sempre da questa posizioni eseguite degli slanci, questa volta, però, spingendo con la pianta prima a destra e poi a sinistra. Anche in questo caso, sempre 15 ripetizioni per lato e per un totale di 3 serie.

Ora coricatevi su un lato e tenendo sempre il piede “a martello”, fate degli slanci frontali, eseguite questo esercizio per 15 ripetizioni da tre serie.

Infine, sempre dalla posizione laterale, stesi su un fianco, sollevare la gamba ed eseguire 10 rotazioni, prima in senso orario e poi in senso antiorario. Alternare il lato destro e sinistro per 3 serie totali.

Ora non ti resta che provare per credere, vedrai dei miglioramenti sin da subito.