Alex belli: ecco com’era prima del successo

Alex belli è sicuramente uno dei personaggi più discussi del momento. Ma avete mai visto una sua foto da giovane? Incredibile, ma non solo anche la sua ex moglie ha confermato “il successo l’ha cambiato”. Ecco le sue parole.

Nell’ultimo periodo non si fa altro che parlare del triangolo amoroso più discusso del momento, ovvero quello formatosi all’interno del Gf Vip tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran.

Qualche ora fa ha voluto dire la sua anche un’altra donna, stiamo parlando dell’ex moglie dell’attore di 100 vetrine, Katarina Raniakova. In molti se la ricorderanno per via della loro partecipazione all’isola dei famosi. Purtroppo il reality segnò il loro matrimonio per sempre, infatti una volta tornati sì separarono.

L’ex moglie di Belli ha rilasciato un’intervista al settimanale NuovoTv in cui ha fatto delle pesanti dichiarazioni sul passato del vippone. Nel particolare ha confessato che a cambiare drasticamente Alex è stato il troppo successo, lei stessa ora fa fatica a riconoscerlo.

Andiamo a scoprire nel dettaglio le sue parole.

L’ex moglie di Alex Belli confessa “il successo l’ha cambiato”

I fan di Cento Vetrine si ricorderanno sicuramente di quando Alex Belli recitava all’interno della fiction. In questi anni l’attore è sicuramente cambiato, oltre che nell’aspetto per via dell’età, anche caratterialmente. A rivelarlo è stata la sua ex moglie, Katarina Raniakova, la quale è rimasta con lui dal 2013 al 2017.

Il loro matrimonio si è concluso dopo i moltissimi tradimenti di Belli, ma non solo, la donna in una lunga intervista ha anche ammesso che prima del successo era molto diverso.

Le sue parole sono state “Quando l’ho conosciuto lui non era famoso. Era un ragazzo semplice, pulito, sportivo, non fumava neanche le sigarette”. Katarina ha confessato di essersi innamorata follemente proprio per la sua genuinità.

Ma nom solo, ha anche aggiunto “la sua genuinità che col tempo è letteralmente sparita. Passava la domenica a fare giardinaggio sul balcone. Quando ha cominciato ad avere successo, sono emersi altri lati del suo carattere“.

Con il tempo Katarina ha capito che l’uomo che aveva sposato non esisteva più, ma non solo ha anche scoperto le bugie e i tradimenti continui dell’ex marito.

Voi cosa ne pensate?