Uomini e Donne: Joele smaschera Matteo? Ecco cosa è successo tra i due ex-tronisti del dating show di Maria De Filippi.

Joele e Matteo sono stati protagonisti dei primissimi mesi della nuova edizione di Uomini e Donne; per diversi motivi poi, i due hanno lasciato il programma e il trono, su cui si sono seduti successivamente Matteo Ranieri e Luca Salatino.

Joele, come sappiamo, è stato allontanato per aver, secondo la redazione, cercato di sentire la sua corteggiatrice fuori dal programma, mentre Matteo ha scelto dopo pochissimo tempo Noemi. Tra i due ci sarebbe però ora qualche scintilla, nata forse proprio per Noemi: ecco cosa succede.

Uomini e Donne, Joele smaschera Matteo? Ecco cosa è successo

La frequentazione tra Matteo e Noemi è durata pochissimo, coi due che si sono lasciati poco dopo l’uscita del programma; stessa cosa per quella fra Joele e Ilaria, anche se in molti volevano un ritorno di fiamma tra i due.

Joele però pare essere già andato avanti, considerato come sia stato sorpreso (col video pubblicato sui social) a baciare proprio l’ex di Matteo; a Fioravanti questa cosa non è andata proprio giù, tanto che ha criticato Milan di essere alla ricerca di notorietà.

La risposta per le rime di Joele non si è fatta attendere, con un attacco frontale: “Con Noemi ci sei stato una settimana, perché dopo un primo weekend dopo il programma vi siete lasciati. Dopo che non le permettevi nemmeno di vestirsi come voleva nemmeno in discoteca, perché vivi ancora nel Medioevo” le parole sui social di Joele.

Continuando, Joele rivela come anche Matteo abbia contattato la sua ex e lo invita a dire le cose come stanno; sottolinea poi come quello alla ricerca di visibilità sia lui, visto che continua a frequentare ex-troniste ed ha provato anche a fare un provino per un programma televisivo, per cui sarebbe stato rifiutato.

Joele ha praticamente annunciato la sua relazione con Noemi? In ogni caso, pare proprio che non ci sta a ricevere le critiche dal suo ex-compagno di trono; i due riusciranno a chiarirsi?