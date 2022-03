Amore: ti tradisce? Ecco come scoprirlo in poche mosse

Amore: non sai se il tuo partner ti tradisce e vuoi trovare una soluzione? Ecco tutti i segnali per scoprire un possibile tradimento!

Come si sul dire “Prevenire è meglio che curare” specialmente in fatto d’amore. Purtroppo nella relazione è sempre chi ha le corna a rendersene conto all’ultimo, o almeno così si dice. Da un certo punto di vista è vero perchè non è che il traditore vada a spifferare a i quattro venti la cosa, quindi chi le ha, comunque, lo saprebbe sempre a fatto accaduto. Dall’altro, rispetto al rendersene conto, può accadere che si inizi a negare la realtà perchè scomoda e dolorosa.

Certo, non è facile “digerire” un tradimento! C’è chi farà meno fatica di altri ad accettarlo e chi avrà bisogno di più tempo per togliere anche quel velo di nebbia dagli occhi riuscendo a diventare veramente consci della propria situazione così da prendere delle scelte. Le bugie, le falsità, come anche il tradimento prima o poi vengono a galla. Vediamo tutti i segnali per capire se il partner ti tradisce!

Amore: ti tradisce? Ecco i primi campanelli d’allarme