Amore: non è più interessato a te? Ecco i 15 segnali

Quali sono i 15 segni che ti fanno capire che il tuo partner non è interessato veramente a te? Scopriamoli insieme.

Alcune volte viviamo una storia d’amore nella quale crediamo solo noi. Molto spesso, ci sono dei segnali che ci fanno capire che in realtà non è interessato a te.

Se vogliamo capire se l’altra persona è presa da noi o meno, ci sono 15 segni a cui dobbiamo fare riferimento. Scopriamo insieme quali sono.

Spesso in una relazione, soprattutto all’inizio, non si vede l’ora di sentirsi. Ma se il vostro partner, quando esce, vi scrive poco o neanche vi chiama, questo potrebbe essere chiaramente uno dei segnali.

Un altro problema che si potrebbe creare è quando voi volete fare quel passo in più nella vostra relazione, mentre lui sta bene così com’è. Un altro segnale è quello quando non vuole presentarvi a nessuno dei suoi amici o alla famiglia. Ed utilizza la scusa che vuole “tenervi tutta per sé”.

Relazione: 15 segnali che vi fanno capire che non è il partner giusto

Potrebbe stare con voi anche solo perché ha bisogno di qualcosa, come ad esempio denaro oppure attenzione. Ma dovreste prestare attenzione anche se lui (o lei) pianifica le sue giornate all’ultimo minuto, indipendentemente da che orario sia.

Ma se, invece, ha, già, deciso di non voler passare del tempo con te, potrebbe creare dei problemi, in modo tale da rimanere da solo.

Se, invece, non sei un tipo “appicicoso”, questo potrebbe destabilizzarlo. E se fa lui il primo passo verso di te è solo per vedere se sia tutto a posto tra di voi.

Se avete trovato un amante sposato (o fidanzato) e non l’ha ancora lasciata per voi, state sicure che non lo farà mai. Un altro problema che si potrebbe creare è quando si pianifica delle scuse per non passare del tempo con voi.

Tra questi 15 segni, uno dei più importanti è quello che non avete un dialogo, o meglio tu racconti tutto, mentre lui (o lei) non si apre molto. Potrebbe anche succedere che vi dica che vi ama, ma “che forse non è ancora pronto per una relazione”.

Un altro segnale è quando il vostro partner sparisce per alcuni giorni e quando ricompare preferisce fare solo quello più preferisce. Potrebbe anche non pianificare il futuro insieme a te. E potrebbe anche avere così tanti impegni da non riuscire a passare del tempo con te.

Ma uno dei segnali che potrebbe farti capire che questa relazione non va da nessuna parte, è quando ti manca di rispetto, o cerca di controllarti oppure quando diventa troppo geloso.

Una persona, quando vi ama, vi porta soprattutto rispetto e troverà sempre il modo di passare del tempo con voi.