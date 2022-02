Amici 21, ecco chi rischia e chi vuole abbandonare: le notizie per il talent show in vista dell’inizio del serale.

Manca veramente pochissimo alla fase serale di Amici, che decreterà il vincitore di quest’edizione 2021-2022 del talent show di Maria De Filippi; i fan non stanno più nella pelle di vedere questo rush finale, mentre la scuola è in subbuglio e tutti i ragazzi cercano di ottenere un posto.

Carola, Michele, Dario, Sissi e Alex sono già certi di un posto al serale, mentre gli altri si contendono l’accesso alle fasi finali; ecco chi è che rischia, mentre un allievo vorrebbe addirittura abbandonare la scuola.

Amici 21, ecco chi rischia e chi vuole abbandonare: le novità per il talent

Vista la particolare fase in cui si trova il programma, la produzione ha chiesto agli allievi di giudicarsi a vicenda, dividendo i voti di quelli già con un posto al serale dagli altri.

A quanto pare, dalla classifica stilata coi voti di Carola, Michele, Dario, Sissi e Alex, ad accedere al serale sarebbero (in ordine di classifica) Luigi, LDA, Serena, John Erik, Crytical,Christian, Aisha, Albe e Alice; a rimanere fuori Leonardo, Nunzio, Calma e Gio Montana.

La classifica degli altri allievi cambierebbe di poco le cose, con questa volta Leonardo salvo e Aisha eliminata insieme ancora a Nunzio, Calma e Gio Montana. Inutile dire come questi tre allievi non abbiano preso bene gli ultimi posti in entrambi le classifiche; il più provato è sembrato Calma, che ha addirittura espresso la volontà di lasciare il programma.

“Me ne voglio andare, non riesco a esprimermi e non riesco a mettermi nella condizione di essere al meglio di me. Al netto di quello che sono gli elementi qua dentro non sento di essere in grado di emergere. Stare qua e fare il ruolo marginale, di quello che sta agli ultimi posti e non emerge lo trovo più controproducente di non esserci” le parole del ragazzo durante il daytime.

A consolare il compagno soprattutto Michele, col ballerino che pare averlo convinto a restare per giocarsi le sue carte; Michele lo ha spronato ad avere più fiducia in sé stesso e ad usare in modi diversi la sua bellissima voce, anche se Calma ha risposto ancora una volta di non sentirsi apprezzato.