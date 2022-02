Avete notato che Fedez si mostra sempre sui social a petto nudo? In realtà dietro questa scelta c’è un motivo ben preciso. Vediamo insieme di cosa si tratta.

I fan dei Ferragnez si saranno sicuramente accordi che Fedez tende spesso a mostrarsi sui social a petto nudo. Ma in pochi sanno che in realtà dietro questa scelta si nasconde un motivo ben preciso. A rivelarlo è stato proprio il rapper durante un’intervista di Vanity Fair Festival.

Effettivamente osservando la pagina Instagram di Fedez si possono notare moltissimi scatti a petto nudo, ma quale sarà la spiegazione? Intanto il noto rapper ha spiegato anche altri dettagli interessanti sulla sua vita privata.

In primis ha parlato del rapporto con i suoi genitori e ha rivelato di essere orgoglioso di come l’hanno cresciuto “Mi hanno educato bene. Penso siano stati dei buoni genitori, sicuramente“. Ma non solo ha anche confessato che tutt’ora sono il suo punto di riferimento e che ogni volta che ha un problema sono i primi a saperlo.

Ma come mai Fedez si mostra sempre a petto nudo? Vediamo nel dettaglio le sue parole e cosa si nasconde dietro questa scelta.

Leggi anche->Dolori addominali: questo esercizio può peggiorare un problema che tutti abbiamo

Ecco perché Fedez si mostra sempre a petto nudo

Fedez ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair in cui ha parlato di diverse questioni private, la giornalista ha anche domandato al rapper come mai spesso si mostra a torso nudo.

Quello che è emerso ha lasciato i fan a bocca aperta, le sue parole sono state “Se volessimo fare un’analisi più approfondita, penso che sia perché sono un ex grasso e quando si è grassi da bambini si è grassi sempre“.

Quindi è questo il motivo che si nasconde dietro alla scelta del rapper. Ma non è finita, Fedez nell’intervista ha anche aggiunto “Mi alleno quattro volte a settimana, cerco di mantenermi in forma e ci tengo a farlo vedere perché per me è una grande conquista. O semplicemente perché ho un ottimo riscaldamento”.

Leggi anche->Errore al casello sull’Autostrada A4: vite perse e famiglie distrutte

Voi cosa ne pensate? eravate a conoscenza di questo dettaglio?