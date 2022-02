Domenica In, Pierpaolo Pretelli ed i motivi dell’addio al programma: il possibile retroscena sulla presenza del cantante e showman.

Pierpaolo Petrelli, dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip e la tanto seguita storia d’amore con Giulia Salemi, sua attuale compagna, ha riscosso un grandissimo successo.

Recentemente ha partecipato a Tale e Quale Show, venendo coinvolto anche da Mara Venier a Domenica In; la sua sembra dunque una carriera in rampa di lancio nel mondo dello spettacolo, e pare che uno dei suoi modelli sia un big come Fiorello.

Nonostante questo, il cantante però continua ancora ad essere assente allo storico programma festivo di Rai 1, e in molti cominciano a pensare che questa situazione non sia solamente circostanziale, ma nasconda un vero e proprio addio definitivo da parte di Pretelli. Cosa sta succedendo? Ecco qualche ipotesi.

Domenica In, Pierpaolo Pretelli ed i motivi del possibile addio al programma

Vista la sua assenza prolungata, in molti hanno pensato come Pretelli potesse aver contratto il Coronavirus, anche se l’uomo non ha comunicato nulla; ciò che è certo è che, da domenica 6 febbraio, il cantante non ha più preso parte allo storico programma Rai.

Che il suo sia quindi un addio definitivo a Mara Venier e a Domenica In? Stando a quanto riporta TvBlog, la situazione è molto dubbia e il suo futuro al programma pare tutt’altro che scontato; magari Pretelli potrebbe già tornare in studio da questa domenica e fugare ogni dubbio, ma la situazione pare veramente incerta.

Gli impegni comunque non mancano all’uomo, che potrebbe essere presto coinvolto nei preparativi delle nozze con la sua Giulia, con la quale fa coppia fissa ormai da diverso tempo; i due hanno più volte detto di voler dare la priorità al lavoro e che al momento sono felici così. Chissà che dunque non arrivino altri progetti per Pierpaolo, mentre i fan attendono sempre il matrimonio…

Forse, quello di Pretelli a Domenica In non sarà proprio un addio, ma semplicemente una collaborazione con meno impegno; l’uomo potrebbe tornare ancora da Mara Venier, anche se in maniera più sporadica.

Nel corso del tempo, Pretelli è passato dal dover condurre un gioco importante ad essere assegnato al musichiere, per poi diventare una sorta di valletto del programma.