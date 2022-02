Lea un nuovo giorno: La difficilissima scelta che stupirà tutti

Lea Un nuovo giorno, anticipazioni ultima puntata: martedì 1 marzo andrà in onda l’ultimo appuntamento della fiction. Quello che succederà lascerà tutti senza parole. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Una delle serie più amate del momento è senza dubbio Lea Un nuovo giorno, la fiction prodotta dalla Rai è giunta al termine, infatti martedì 1 marzo andrà in onda l’ultima puntata.

I fan non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà nel prossimo episodio e intanto sono giunte le prime anticipazioni, sembrerebbe che nella puntata finale assisteremo a moltissimi colpi di scena.

Per il momento non sappiamo ancora se la fiction avrà o meno un seguito, ma sicuramente gli appassionati lo richiedono a gran voce.

L’episodio finale è intitolato “Segreti di famiglia”, proprio qui si capirà cosa accadrà al piccolo Kolija e se ci sarà o meno la possibilità di affido.

Purtroppo Lea e Marco non avranno il benestare del giudice che deciderà di respingere la loro richiesta, questo porterà una serie di problematiche all’interno della coppia, fino a mettere a rischio la loro stabilità.

Intanto tra Viola e Luca nascerà una bellissima amicizia, purtroppo però le condizioni della giovane sembrano essere critiche e preoccupano tutti i medici.

Ma non è finita qui, nel finale ci sarà un colpo di scena che vi farà rimanere a bocca aperta. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Lea Un nuovo giorno, ecco cosa accadrà nell’ultima puntata

Come dicevamo nell’ultimo episodio di Leo un nuovo giorno ne accadranno di tutti i colori, infatti, Lea deciderà di chiudere definitivamente la storia con Arturo.

L’uomo rimarrà talmente ferito che deciderà di andar via da Ferrara, con la speranza di dimenticare per sempre Lea.

Per quanto riguarda il secondo episodio intitolato “L’uomo giusto” ci saranno altri colpi di scena, in primis Marco continuerà a fare scelte sbagliate a discapito dell’ex moglie. Lea non prenderà affatto bene la situazione e lo accuserà di averlo ingannata.

Infine Lea e Marco metteranno da parte le loro incomprensioni per risolvere un’emergenza in ospedale. I due saranno costretti a rimanere a stretto contato per via di un caso complicato, per fortuna riusciranno a risolverlo con professionalità.

Ora non ci resta che aspettare martedì prossimo per capire come andrà a fine la fiction. Voi cosa ne pensate?