Sei felice? Dipende che cosa vedi, prova: prendi parte a questo nuovo test visivo e lasciati suggestionare dalle risposte che potresti avere.

Tutti cercano la felicità, ma in determinati momenti ci sembra veramente impossibile raggiungerla, oppure non sappiamo assolutamente in cosa consista. La riflessione continua sempre, per tutta la vita, capendo piano piano cosa è davvero importante; l’amore, la bontà, l’onesta e tutto ciò che ci permette di creare valore.

Ma tu, nella vita, pensi di essere felice? Prova a sottoporti a questo test visivo, facendo attenzione a ciò che vedi per primo nell’immagine; le risposte potrebbero darti alcuni spunti di riflessione.

Sei felice? Dipende che cosa vedi, prova!

L’immagine ci propone un particolare quadretto selvaggio, che strizza anche l’occhio al fiabesco; cosa ti ha colpito, per prima, nell’immagine proposta in alto? Il test non è basato su fondamenti scientifici, ma le risposte potrebbero comunque darti delle suggestioni e farti pensare sulla tua vita.

I leoni

Se hai visto i leoni, in questo momento potresti essere davvero sotto stress; pensi forse di non avere i tuoi problemi sotto controllo e questo potrebbe crearti ansia. Cerca comunque di farti coraggio e di andare avanti, anche se gli ostacoli ti sembrano insormontabili; come un fiero leone, cerca di affrontare le difficoltà.

Gli alberi

Se invece hai visto gli alberi, probabilmente stai affrontando una situazione che ti crea molta ansia, un periodo dove devi prendere delle decisioni ma sei indeciso; probabilmente, è meglio scegliere valutando tutte le ipotesi e non avere rimpianti, percorrendo in maniera decisa la strada scelta.

La pantera

Al contrario, se hai visto subito la pantera potresti veramente sentirti, oltre che stanco, anche molto solo. Il sentimento di solitudine potrebbe essere alimentato dalla paura e dall’incertezza, ma in realtà guardando bene puoi trovare intorno a te delle persone che ti vogliono bene; prova a ritrovare la motivazione per raggiungere la felicità.

Le zebre o le giraffe

Infine, se ad attirarti sono state le zebre o le giraffe, dovresti essere una persona molto cauta ma che, proprio per questo, non osa mai e non corre rischi. La prudenza è una virtù, ma chiudersi troppo in sé stessi può farci rinunciare a delle meravigliose esperienze, nonostante ‘gettarsi’ possa farti paura.