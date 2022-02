Biberon: posso scaldarlo al microonde? Ecco la verità

Vuoi dare il latte al tuo bambino ma non sai se puoi scaldare il biberon nel microonde? Ecco cosa dicono gli esperti e cosa è meglio fare.

Sono diversi i motivi per cui una donna deve dare il biberon al suo bambino, o gli è stata consigliata un’aggiunta di latte artificiale oppure è impossibilitata ad allattare e deve ricorrere ad altri metodi.

Insomma le cause possono essere molte e particolari, ma in tutte queste situazioni ci si domanda: posso scaldare il biberon nel microonde?

Finalmente abbiamo la risposta che richiedete da diverso tempo, sicuramente utilizzare il forno a microonde è il metodo più rapido. Ma farà bene al nostro bambino?

Ovviamente bisogna sempre fare attenzione quando si scalda il latte ai bambini, la temperatura deve essere quella giusta e si deve seguire delle regole ben precise prima di poter scaldare il biberon.

Le più pazienti usano il classico metodo della nonna, ovvero quello a bagnomaria, ma c’è anche chi usa altri strumenti come lo scaldabiberon e chi preferisce il microonde.

Ma andiamo a scoprire qual è la scelta migliore.

Si può scaldare il biberon nel microonde? Ecco la risposta

Molte mamme si domandano se scaldare il biberon nel microonde sia la scelta migliore, per il momento non ci sono contro indicazioni, ma bisogna seguire delle semplici regole per il benessere del nostro piccolo.

Per prima cosa è necessario riempire il biberon con l’acqua necessaria per il pasto del bambino o con il latte materno.

Ricordatevi di non chiudere mai con il coperchio il biberon, deve essere inserito senza, altrimenti potrebbe rovinarsi e il latte potrebbe non essere abbastanza caldo.

Per quanto riguarda la temperatura scegliete sempre quella media, normalmente ci vogliamo circa 30 secondi per 120 ml. Più è capiente il biberon, più tempo ci vorrà, ma mai superare i 45 secondi.

Infine quando tirate fuori il biberon dal microonde fate sempre la prova di calore sul dorso della mano.

Infine dopo l’utilizzo lava sempre il biberon alla perfezione, potrebbero rimanere dei batteri nocivi per i vostri bambini.

Cosa ne pensi? Ora puoi utilizzare tranquillamente il microonde ma ricordati di seguire questi semplici passaggi.