Uomini e Donne: Sossio ed Ursula tornano, ma lei è irriconoscibile

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono tornati negli studi di Uomini e Donne. I telespettatori faticano a riconoscere l’ex dama.

Nella puntata andata in onda ieri – 28 febbraio – Ursula Bennardo e Sossio Aruta sono tornati negli studi di Uomini e Donne per condividere alcuni aneddoti che li hanno visti coinvolti negli ultimi mesi. Prima di tutto, la coppia ha pensato di ringraziare la redazione per aver permesso loro questo incontro, dopodiché Ursula ha affrontato anche il tema della crisi estiva che li aveva visti oggetto della cronaca rosa. A quanto pare, la separazione avvenne a seguito di una brutta litigata che spinse Ursula a cacciare Sossio di casa. Attualmente i due hanno riacquistato serenità, Sossio lavora come benzinaio e Ursula si occupa della sua attività. Da dieci giorni inoltre, nei cinema fiorentini ha debuttato la commedia che vede protagonista lo stesso Sossio e l’ex cavaliere Giorgio Manetti. Il film si intitola Uno strano week-end al mare e Aruta ha descritto l’esperienza con grande gioia e soddisfazione. Eppure, c’è qualcosa che non ha convinto i telespettatori più fedeli: Ursula è apparsa irriconoscibile.

U&D: Ursula irriconoscibile, i telespettatori scioccati

Nonostante il racconto toccante e commovente della loro storia d’amore, i telespettatori di Uomini e Donne – più che soffermarsi sul loro contenuto – si sono concentrati sull’incredibile cambiamento di Ursula. La dama non ha mai confermato di essere ricorsa alla chirurgia estetica, eppure nella puntata di ieri il suo viso appariva decisamente diverso. Zigomi, labbra, addirittura il naso sembrava fosse stato sottoposto dalla mano di un esperto. Maria ci ha tenuto a sottolineare quanto Sossio fosse fortunato ad avere una donna così bella accanto, ma altrettante persone – notando il cambiamento – hanno sostenuto fermamente che la dama fosse più bella prima. Ma prima di cosa? Ci viene da chiederci.

Non essendoci conferma da parte di Ursula infatti, tecnicamente non esisterebbe un prima e un dopo. Sarà stata la gravidanza ad averle gonfiato leggermente il viso? Fatto sta che il web è rimasto scioccato dal cambiamento della donna, tanto da commentare ripetutamente le immagini condivise su Instagram, sostenendo che Ursula apparisse decisamente irriconoscibile. Sarà davvero lei?