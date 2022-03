I nostri amati vegetali hanno bisogno di essere curati e chiedono attenzione. Ecco, dunque, come pulire velocemente le foglie delle piante

Circondarsi di piante e vegetali sui nostri balconi e nel nostro orto può apportare diversi benefici alla nostra salute, anche mentale. Tuttavia, se vogliamo allungare la vita e la salute delle nostre piante è necessario curarle attentamente e dedicare loro grande attenzione.

In questo articolo ti spieghiamo dunque quali sono alcuni trucchi e passaggi per pulire i nostri vegetali. Si tratta di consigli e metodi che ti permetteranno quindi di allungare loro la vita e migliorare la loro salute. Ecco, dunque, come pulire le sue foglie velocemente.

Piante: ecco come pulire le sue foglie velocemente

Se avete intenzione di pulire efficacemente e in maniera veloce le vostre piante siete nel posto giusto. Se infatti avete in casa piante che necessitano di acqua, potete infatti metterle direttamente nella vasca da bagno e versare acqua facilmente. Se avete un soffione, utilizzate una bassa potenza per evitare di danneggiare i vegetali.

Se, invece, avete piante che hanno numerose foglie e arbusti delicati, dovete fare maggiore attenzione e dedicare loro molte più attenzioni. Munitevi quindi di uno spazzolino delicato. Utilizzatelo per strofinare delicatamente le foglie della pianta, dopo aver immerso lo strumento in acqua tiepida. Partite dalla base della pianta, fino ad arrivare alla punta della foglia.

Pulite le foglie in maniera efficace, potete donare loro maggiore lucentezza, anche per renderle più belle alla vista. Potete utilizzare uno spray adatto oppure fatto in casa, realizzandolo con una miscela fatta di acqua e aceto. Per lucidarlo correttamente, munitevi di un panno in microfibra morbido.

Un altro importante passaggio da tenere a mente è quella di eliminare le foglie appassite. Questo vi permetterà di evitare di diffondere malattie nella vostra pianta. Togliete dunque fiori secchi e foglie dal colore troppo scuro, inoltre ricordate di mantenere l’umidità alta, in base alla pianta che possedete.

Non dimenticate di dare alle vostre piante tutta la luminosità possibile, il che permetterà loro di crescere sane e forti. In ultimo, ricordate di pulire le vostre piante almeno 2 volte al mese e dare loro acqua regolarmente, in base alle loro esigenze, per il tipo di pianta che possedete.