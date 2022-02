U&D, Gianni Sperti contro Sara al dating show di Maria De Filippi: caos in studio, l’opinionista attacca la dama e non le manda a dire.

Il trono over di Uomini e Donne si infiamma sempre di più, con Gianni Sperti e Tina Cipollari che non le mandano a dire a nessuno; abbiamo visto come Tina non abbia avuto freni con la signora Pinuccia e lo stesso ha fatto Sperti con Sara.

La dama toscana, dopo aver fatto discutere per la frequentazione con Giovanni, è finita di nuovo al centro delle polemiche e questa volta subisce l’attacco diretto di Sperti; ecco cosa è successo.

U&D, Gianni Sperti contro Sara: caos in studio, l’opinionista non ci sta

La scintilla è scoppiata quando la De Filippi ha fatto sedere al centro studio sia Sara che Daniela, che per breve tempo sono state ‘rivali’ a causa proprio di Giovanni; al programma, per loro, si sono presentati due signori e se Daniela è sembrata propensa a conoscere il suo nuovo cavaliere, lo stesso non è stato per Sara.

La dama ha ritenuto interessante l’uomo venuto per lei a livello mentale, ma ha sottolineato che non rientra nei suoi canoni estetici; per questo, era intenzionata a mandarlo via, fino a quando non è intervenuto Sperti.

L’opinionista non ha gradito l’approccio di Sara (come in passato di altre dame del parterre) ed ha sottolineato come secondo lui, specie arrivati ad una certa età, bisognerebbe più dare importanza alla mente e al cuore, quindi all’anima di una persona, rispetto al corpo.

“Non mi piace che ti permetti di dire così a un uomo, ma chi sei?” attacca Sperti, che poi ironizza dicendo che forse sta aspettando l’arrivo per lei di George Clooney. Per l’opinionista, l’atteggiamento di Sara è molto superficiale e questo non porterebbe alla costruzione di una relazione seria.

La dama si difende dicendo che non si aspetta un uomo palestrato come provocatoriamente diceva l’opinionista, ma che la attiri anche fisicamente. “Poteva anche piacermi, non è una questione del bello o del fisicato” spiega Sara.

Alla fine, la dama ha deciso di uscire con l’uomo per una chiacchierata a cena, anche se non è apparsa molto convinta; come sarà andata tra i due?