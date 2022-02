Cucina: ecco la crostata di mele velocissima e golosissima

Vediamo insieme oggi una buonissima ricetta che vi lascerà senza parole per il risultato incredibile in pochissimo tempo.

A chi non piace coccolare i nostri cari con una buonissima ricetta di cucina, ma risparmiando anche del tempo prezioso per fare altro?

Oggi vi mostriamo una crostata alle mele che oltre ad essere super veloce è buonissima ed andrà a ruba anche tra i più piccoli, fidatevi, noi l’abbiamo provata.

Iniziamo con il dire che non è la classica torta di mele che oggi vi mostriamo ma una un po’ particolare dove abbiamo preso spunto dal sito pianetadonne, e fatto qualche piccola modifica.

Crostata di mele: velocissima e da leccarsi i baffi

Questa ricetta è anche molto nutriente ma non troppo ricca di grassi e tutti rimarranno senza parole quando la porterete in tavola, sia come dolce dopo cena che come ottima merenda.

Gli ingredienti sono davvero pochi e siamo quasi sicuri che potete farla anche adesso senza andar a fare la spesa:

pasta sfoglia 250 g

burro 20 g

mele Golden o Fuji, 5 piccole

limone ½

zucchero 3 cucchiai colmi

Iniziamo adesso con il procedimento vero e proprio riscaldando il nostro forno a 200 gradi e mettiamo la nostra pasta sfoglia in un contenitore, tondo o quadrato in base a com’è la pasta che abbiamo.

Stendiamolo un pochino con il mattarello per assottigliarla un pochino, dovrebbe arrivare a circa mezzo centimetro.

Bucherelliamola un pochino, ovviamente ed utilizziamo la sua carta forno per metterla nella teglia.

Passiamo alle mele, se abbiamo delle Golden, laviamole, sbucciamole e togliamo il torsolo e poi affettiamole.

Mettiamole in un contenitore con del succo di limone per evitare che ingialliscano prima del tempo.

Se invece vogliamo usare delle Fuji lasciamole con tutta la buccia il loro odore in forno sarà inebriante, fidatevi!

Adesso mettiamo le nostre mele creando una sorta di girandola e spolveriamo con zucchero e cannella.

Spremiamo anche un limone su tutta la superficie della nostra torta, e questo farà si che si creerà una buonissima crosta.

Lasciamo in forno per circa 20 minuti, o fino a quando non vediamo che è tutto dorato e caramellato.

Possiamo aggiungere anche qualche pezzettino di cioccolato fondente prima di informare tra le nostre mele, oppure delle buonissime noci, o mandorle, oppure spolverare anche un po’ di zucchero a velo sopra.

Diamo sfogo alla nostra fantasia, perchè il risultato che avrete è veramente buonissimo e siamo sicuri.

Se per caso vi avanza qualche pezzettino, cosa che a noi non è assolutamente mai successo, potete metterla in un contenitore chiuso in modo ermetico e si conserva per qualche giorno.