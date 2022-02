Uomini e Donne, Maria de Filippi lascia lo studio: ecco il motivo, le anticipazioni per le registrazioni portano nuove situazioni.

Il dating show di Maria De Filippi sta entrando sempre più nel vivo, e mentre alcune coppie potrebbero essere già pronte per lasciare il programma, le polemiche continuano a divampare.

Di recente è tornato protagonista Diego Tavani, ora diviso fra Gloria e una nuova dama arrivata per lui; e mentre Armando continua ad attaccare il cavaliere romano, stando alle anticipazioni per le registrazioni la De Filippi avrebbe addirittura lasciato lo studio…ma perché?

Uomini e Donne, Maria de Filippi lascia lo studio: il motivo dalle anticipazioni per le registrazioni

Come sappiamo, il programma è registrato e dunque arrivano spesso anticipazioni circa le registrazioni effettuate; questa volta, come riporta Il Vicolo delle News, pare che al centro della polemica ci sia finita Pinuccia, che già nella messa in onda ha avuto una forte discussione con Tina.

Proprio l’opinionista, che ha preso le difese di Alessandro, pare che nella recente registrazione abbia tentato di smascherare Pinuccia, attaccandola di nuovo per il suo comportamento.

L’anziana dama pare non avere il favore del pubblico e Tina non si fa remore nel dire ciò che pensa, come fa per tutti gli altri partecipanti del programma; a quanto pare, la scintilla sarebbe divampata quando Alessandro ha accettato di conoscere una nuova signora venuta in studio per lui.

Pinuccia sarebbe stata contraria alla scelta di Alessandro e avrebbe provato a dire la sua, ma Tina l’avrebbe accusata di stare manipolando il cavaliere; secondo quando dicono, lo scontro verbale è stato forte, tanto che Pinuccia ha abbandonato lo studio.

A seguirla non soltanto Alessandro, che si è mostrato sempre molto cortese e attento alla dama, ma anche la stessa Maria De Filippi, che già poche puntate fa ha cercato di far ragionare (anche sdrammatizzando con ironia) la dama di Vigevano.

Cosa sarà successo davvero fra Tina e Pinuccia? Già la scorsa volta, la dama in lacrime aveva dato all’opinionista della donna cattiva e l’atmosfera sembra essere ancora più tesa; nelle prossime puntate in onda avremo modo sicuramente di scoprirlo.