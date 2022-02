Uomini e Donne, Tina fa piangere Pinuccia: ecco il motivo, l’opinionista non si risparmia con l’anziana dama e difende Alessandro.

Animi più che accesi al trono over di Uomini e Donne, con Tina ancora protagonista. Come abbiamo visto, Gemma si è scagliata di nuovo contro Nadia dopo le parole al Magazine del programma, mentre pare sia stato tagliato il forte scontro fra Armando e Diego, ormai antagonisti per eccellenza.

Nel frattempo, tiene banco anche il rapporto fra Pinuccia ed Alessandro, che dopo tanti mesi pare essersi definitivamente concluso; Tina attacca la dama di Vigevano e la fa piangere.

Uomini e Donne, Tina fa piangere Pinuccia: l’opinionista dice quello che pensa e difende Alessandro

Tina è solita dire sempre quello che pensa, in maniera sicuramente molto accesa; questa volta però, pare che anche la De Filippi le abbia dato ragione nonostante l’anziana dama sia scoppiata a piangere.

Dopo le accuse di Pinuccia ad Alessandro, Tina è intervenuta difendendo il cavaliere 90enne, dicendo come la signora l’abbia screditato e scaricato più volte, mentre lui si è comportato da vero gentiluomo.

Pinuccia pare non capire e non accettare le critiche di Tina sul suo comportamento verso Alessandro, e nient’altro; la dama 80enne di che all’opinionista che non può sapere quanto ha sofferto nella vita, ma la Cipollari non ci sta ed abbandona lo studio forse per non esplodere.

A quel punto, Pinuccia scoppia in lacrime dando a Tina della donna cattiva, anche se l’opinionista in realtà non ha fatto altro che esprimere la sua opinione prendendo le parti di Alessandro, senza nessuna parola fuori posto; la conduttrice capisce il momento e consola l’anziana dama, anche se Tina alla fine ha solamente espresso il suo parere sui comportamenti della signora con Alessandro.

“Sarebbe brutto se Tina non dicesse quel che pensa solo perché tu hai 80 anni” spiega dolcemente la De Filippi a Pinuccia, che in questo periodo non sta raccogliendo consensi da pubblico, anzi. La conduttrice scherza anche e cerca di sdrammatizzare.

Anche Alessandro, vedendo la dama in lacrime, prova a consolarla e propone un ballo; l’uomo, dimostrando di essere un vero gentiluomo, rifiuta anche una signora venuta per conoscerlo dicendo che vuole prima chiarire con Pinuccia.

La frequentazione tra i due tornerà ad essere serena, oppure ci saranno nuovi scontri? Nonostante le lacrime, Pinuccia non è apparsa molto convinta ed è probabile che si allontanerà di nuovo dal cavaliere.