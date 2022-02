Cibo: ecco gli errori che tutti facciamo quando lo congeliamo

Conservare gli alimenti è importantissimo per evitare gli sprechi. Ma ecco quali sono gli errori più comuni quando congeliamo il cibo

Una delle pratiche più utili e diffuse nella società moderna è quella legata alla conservazione dei cibi. Congelare gli alimenti, infatti, permette di allungare la vita di un pasto ed evitare lo spreco, a causa del deterioramento del cibo in questione.

Tuttavia, non è affatto raro commettere alcuni sbagli quando decidiamo di mettere in pratica questa buona abitudine. In questo articolo, infatti, vogliamo parlarti di quali sono gli errori più comuni che commettiamo quando congeliamo il cibo e come evitarli.

Cibo congelato, ecco quali sono gli errori più comuni

Congelare gli alimenti nel freezer ci consente di conservare a lungo alcuni alimenti che, in caso contrario, non sarebbero più commestibili. Tuttavia, non tutte le tipologie di cibo possono essere congelate, dunque è molto importante fare attenzione.

Ci sono, infatti, alcune cattive abitudini che potrebbero danneggiare i cibi e anche il nostro freezer, in quanto non sempre è possibile inserire qualsiasi tipo di alimento. Inoltre, ci sono degli errori comuni che potrebbero usurare il nostro elettrodomestico: ecco di cosa stiamo parlando.

Per prima cosa, è importante tenere a mente che non bisogna sovraccaricare il freezer. Mettere troppi alimenti in questo elettrodomestico potrebbe far sì che i cibi non si congelino uniformemente. Una quantità elevata di prodotti nel freezer, infatti, non permetterebbe a tutti gli alimenti di congelare correttamente, provocandone il deterioramento.

Inoltre, quando si congela carne e pesce è consigliabile dividere il tutto in più porzioni e in sacchetti diversi. Questo ci permetterà di scongelare solo la quantità di cibo che intendiamo cucinare in un determinato momento, tenendo congelata la restante parte che vogliamo utilizzare in futuro.

È importante ricordare, inoltre, che non tutto può essere congelato. Meglio evitare di inserire nel freezer frutta e verdura a foglia verde, come ad esempio la lattuga. Non possono essere congelate nemmeno le uova, in quanto queste potrebbero scoppiare e provocare un danno ingente al congelatore.

Inoltre, non andrebbero mai congelati i cibi cotti e ancora caldi. Il calore elevato infatti, provocherebbe uno shock termico che porterebbe l’alterazione delle qualità nutritive e del sapore dell’alimento. Inoltre, è importante prendersi cura del congelatore, sbrinandolo regolarmente.