Cucina: biscotti buonissimi e facciamo il pieno di Vitamina A

Vediamo insieme come possiamo preparare in casa un’ottima ricetta che ci fa anche tanto bene per dei biscotti wow!

Cucinare in casa per i propri cari è sempre bello e soddisfacente, poi con questa incredibile ricetta prepariamo dei buonissimi biscotti che andranno a ruba.

Ma allo stesso tempo ci stiamo prendendo cura anche del corpo di chi li mangia, facendogli fare il pieno di Vitamina A.

Ma vediamo insieme come sono fatti e quanto tempo ci vuole, che come al solito è sempre poco, ma il risultato è incredibilmente buono!

Biscotti buonissimi, veloci e che fanno bene!

Come dicevamo non tutti i biscotti che si preparano devono essere con tanto burro e quindi non possiamo mangiarli anche se siamo a dieta.

Quindi, anche oggi con l’aiuto della Fondazione Veronesi vi presentiamo dei buonissimi biscotti alle albicocche.

Iniziamo qui con gli ingredienti che ci servono:

una tazza di uvetta

una tazza di semi di girasole tostati

una dozzina di albicocche disidratate

una tazza di farina di segale

una tazza di mela secca fatta a fettine

mezza tazza di farina di mandorle

circa tre cucchiai di olio di mais o di arachidi

una tazza di succo di mela

mezza tazza di pinoli

Iniziamo con la preparazione vera e propria ammorbidendo l’uvetta, la mela e le albicocche disidratate nel succo di mela.

Una volta che saranno belle riprese tagliamo tutta la frutta a pezzettini ed uniamo tutti gli altri ingredienti che ci sono.

Impastiamo assolutamente con le mani e formiamo dei piccoli cerchi che saranno i nostri buonissimi biscotti, che ci fanno anche tanto bene.

Mettiamolo sempre su di una teglia rivestita con carta forno e li facciamo cuocere a 180 gradi per circa 20 minuti, il forno deve essere già caldo ovviamente.

Trascorso questo tempo i nostri buonissimi biscotti saranno pronti per deliziare grandi e piccini ed essendo ipocalorici potremmo mangiarne anche uno in più per la soddisfazione della nostra gola.

Il segreto di questa ricetta bomba sono le albicocche che ci fanno fare il pieno di Vitamina A e Vitamina C.

Se per caso non finiscono nel giro di poco potete sempre conservarli in una contenitore ben chiuso, ma non credo che serva!