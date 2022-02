Cucina: Pere al forno con gorgonzola e noci, una bomba!

Vediamo insieme una ricetta per un dolce che si prepara in pochissimo tempo ma che stupirà tutti i vostri ospiti!

Questa è una ricetta da leccarsi assolutamente i baffi, e che possiamo anche personalizzare con qualche piccolo tocco a nostro piacere.

Stiamo parlando anche di un frutto che in questo momento si trova facilmente e che piace sia ai grandi che hai piccoli, ovvero la pera.

Come sempre poi, la lista degli ingredienti che vi proponiamo è davvero piccolina e potremmo non dover comprare nulla perchè abbiamo già tutto in casa!

Pere al forno: ricetta wow!

Questa ricette prende spunto dal blog la gaia cucina di patty, ma non perdiamoci in troppe chiacchiere, ecco cosa ci servirà:

4 pere

50 gr di mandorle

100 gr di gorgonzola

1 bicchiere di vino rosso

2 cucchiai di maizena

50 ml di acqua

2 cucchiai di zucchero di canna

Iniziamo adesso con la preparazione vera e propria che non è assolutamente lunga, anzi, prendiamo il nostro vino rosso ed insieme allo zucchero lo mettiamo in una padella.

Una volta che si è scaldato aggiungiamo la maizena in modo tale che diventi una riduzione che potremmo mettere sopra alle nostre pere.

Dobbiamo attendere qualche minuti prima che sia ben addensata ma si vede anche ad occhio!

Adesso passiamo all’ingrediente principale, ovvero alle pere, le tagliamo a metà e togliamo il torsolo al centro, se vogliamo una presentazione particolare, oppure anche a pezzettini, insomma come più ci piacciono.

Mettiamole in una taglia che abbiamo rivestito con la nostra carta forno e sopra mettiamo il gorgonzola a cubettini in base alla proporzione della nostra pera e le noci che abbiamo tagliamo in modo non perfetto.

Lasciamo cuocere in forno per circa 20 minuti a 180 gradi e prima di servire ci aggiungiamo sopra la nostra buonissima riduzione al vino rosso, se possibile tiepida.

I vostri amici rimarranno senza parole per il gusto incredibile e voi avete fatto un dolce in pochissimo tempo.

Se volete servirlo anche ai più piccoli non mettete la riduzione ma aggiungete qualche altra noce oppure anche delle mandorle, il risultato sarà assolutamente speciale e tutti vi chiederanno la ricetta!