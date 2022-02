Depressione: ecco i 10 sintomi da non sottovalutare

Il malessere emotivo è importante quanto il malessere fisico: ecco come riconoscere il principio di depressione.

La mente e il corpo seguono lo stesso modus operandi: quando qualcosa non va, cercano di mandarci degli input per farcelo capire. Una volta messo in chiaro questo concetto, occorre sottolinearne un altro altrettanto importante: quando qualcosa ci turba emotivamente, quella sensazione non va sminuita, ma analizzata ed esplorata con il fine di comprenderne l’origine. Nella nostra società capita spesso che molti sottovalutino le proprie sensazioni di malessere, le quali cominciano a radicalizzarsi nella nostra mente, proprio perché non vengono distrutte alla radice. Per questo motivo, risulta importantissimo riconoscere l’energie che influenzano negativamente la nostra vita, in modo da agire immediatamente su di esse. Ecco i 10 sintomi associabili alla depressione.

Depressione: ecco come riconoscerla

Tristezza inspiegabile : vi chiediamo di fare attenzione al termine che abbiamo utilizzato. Non esiste una tristezza immotivata (come spesso capita di pensare), esiste solo una tristezza inspiegabile. Uno dei principali sintomi della depressione infatti risiede nel cattivo umore che apparentemente non ha un’origine effettiva . In realtà, l’origine esiste eccome, semplicemente il soggetto in questione non la vede. Per questo il primo passo consiste nell’ acquisire la consapevolezza del proprio dolore , comprendendone la natura.

: vi chiediamo di fare attenzione al termine che abbiamo utilizzato. Non esiste una tristezza immotivata (come spesso capita di pensare), esiste solo una tristezza inspiegabile. Uno dei principali sintomi della depressione infatti risiede nel . In realtà, l’origine esiste eccome, semplicemente il soggetto in questione non la vede. Per questo il primo passo consiste nell’ , comprendendone la natura. Variazione di peso : generalmente i primi segni di malessere emotivo si traducono con un rapporto tossico con l’alimentazione . Esistono soggetti che colmano i vuoti con il cibo spazzatura, altri invece che – somatizzando il dolore nello stomaco – faticano a mangiare e perdono l’appetito.

: generalmente i primi segni di malessere emotivo si traducono con un . Esistono soggetti che colmano i vuoti con il cibo spazzatura, altri invece che – somatizzando il dolore nello stomaco – faticano a mangiare e perdono l’appetito. Insonnia : la mente lavora anche durante la notte e se i pensieri che ci pervadono sono negativi, il nostro corpo faticherà a rilassarsi. Capita spesso in situazioni di stress di provare tachicardia nel momento in cui ci si corica e questo ovviamente contrasta con l’eventualità di riuscire a prendere sonno.

: la mente lavora anche durante la notte e se i pensieri che ci pervadono sono negativi, il nostro corpo faticherà a rilassarsi. Capita spesso in situazioni di stress di provare e questo ovviamente contrasta con l’eventualità di riuscire a prendere sonno. Perdita di interessi : non hai più voglia di dedicarti a niente? Niente di attrae? Impossibile. La tua mente in questo momento ti sta portando su un terreno pericoloso: come un effetto domino comincerai a osservare ogni esperienza, persona o attività con negatività . Affronta questo disagio, è indice che qualcosa non va.

: non hai più voglia di dedicarti a niente? Niente di attrae? Impossibile. La tua mente in questo momento ti sta portando su un terreno pericoloso: come un effetto domino comincerai a . Affronta questo disagio, è indice che qualcosa non va. Aumento di attività fini a se stesse: in questo caso, avviene esattamente il processo opposto a quello prima citato. Hai paura di rimanere anche solo un minuto senza fare niente? Questo è segno che sei terrorizzato dai tuoi stessi pensieri. Se hai paura di fermarti, vuol dire che cerchi in tutti i modi di non confrontarti con te stesso e questo è l’atteggiamento peggiore che tu possa assumere. Hai paura di fermarti? E’ proprio quello che devi fare.

