Fegato: 4 bevande che lo depurano e ci fanno anche dimagrire

Fegato: vuoi perdere peso senza fare troppi sforzi? ecco 4 bevande naturali che ti faranno dimagrire mentre dormi. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e come depurarsi.

Stai cercando di rimetterti in forma ma non riesci ad ottenere buoni risultati? Non preoccuparti, oggi ti sveleremo dei trucchi infallibili che ti aiuteranno a perdere parecchi kg.

Sappiamo tutti che alcuni alimenti sono fondamentali per il giusto benessere del nostro organismo, ma esistono anche alcuni nutrienti che sono in grado di depurare il nostro corpo dando una scossa al nostro metabolismo. Questo ci aiuterà a perdere peso e ad avere più energia.

Ma la cosa più bella è che non dovrai fare più fatica, perché esistono delle bevande che ti bruceranno i grassi mentre dormi. Questi liquidi che andremo ad assumere prima di andare a letto, andranno ad agire proprio sul fegato e lo aiuteranno a ritornare funzionante.

In pochi sanno che il nostro fegato ha bisogno di diversi nutrienti sopratutto prima di andare a dormire, solo così riusciremo ad avere una giusta ed un’adeguata depurazione.

Qui sotto vi sveliamo quali sono le bevande che potete preparare comodamente da casa.

Ecco 4 bevande che ti faranno bruciare i grassi mentre dormi

Come dicevamo esistano alcuni tipi di bevande che se assunte prima di andare a dormire permettono una depurazione completa dell’organismo, solo così riuscirai a perdere i kg di troppo.

La più conosciuta è la camomilla , questa stimola la digestione e aiuta la depurazione del fegato grazie ai suoi antiossidanti. Quello che dovrai fare è bollire un un quarto di litro d’acqua poi i un dieci grammi di fiori di camomilla. Bevila la sera prima di andare a letto per almeno tre settimane di fila.

Un altra molto utilizzata è l'acqua e limone, questa può essere assunta sia al mattino e sia prima di andare a letto. Aggiungi il succo di un limone in un quarto di litro di acqua tiepida e bevi a stomaco vuoto. Da bere la sera prima di andare a letto per almeno tre settimane di fila.

La bevanda più amata prima di andare a dormire è senza dubbio quella base di zenzero e limone, questa aiuta a depurare il fegato e sopratutto a perdere peso. Viene utilizzata anche come antinfiammatorio.Fai bollire una radice di zenzero, poi togli dalla fiamma e aggiungi il succo di mezzo limone. Da bere prima di coricarti per almeno tre volte a settimana.

Infine un'altra tra le più conosciute è il the alla menta, questa aiuta la digestione e la depurazione del fegato. Aggiungi 20 grammi di foglie di menta in 250 millilitri di acqua bollente, poi fai raffreddare e bevila prima di andare a letto.