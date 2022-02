Cucina: Risotto avanzato, ricette velocissime e buone

Vediamo insieme alcune incredibile ricette per quanto riguarda del risotto che magari ci è avanzato il giorno prima.

In cucina non possiamo assolutamente sprecare nessuno alimento, se possiamo dobbiamo trovare il modo di utilizzarlo nuovamente in una qualche ricetta.

In questo caso vi mostriamo alcune semplici trasformazioni che possiamo fare con del riso che è avanzato dal giorno prima.

Sono tutte super veloci, ma buonissime, dove nessuno penserà mai e poi mai che è qualcosa di avanzato.

Risotto: i mille utilizzi se avanza

Molto spesso con il riso capita di prepararne un po’ troppo e per questo motivo, con pochi e semplicissimi gesti possiamo dare vita a nuovi piatti, anche più squisiti di quello di partenza.

LEGGI ANCHE —> Cucina: torta di pane e cioccolato, una goduria per gli occhi

Iniziamo con il primo consiglio, dove con il nostro risotto avanzato aggiungiamo lo stesso volume di uova ed aggiustiamo di sale e mettiamo un pizzico di pepe.

Amalgamiamo il tutto, e cuociamo in padella come se fosse una grande frittata, ed ecco pronto in tavola, possiamo fare delle piccole porzioni, magari come antipasto per una cena

Altra ricetta velocissima, a chi non piacciono i mitici supplì al telefono? Non credo che qualcuno risponda no!

Quindi prendiamo un po’ del nostro riso, e lo mettiamo sulla nostra mano, al centro mettiamo un pezzettino di mozzarella e chiudiamo il tutto a formare una sorta di pallina.

LEGGI ANCHE —> Cucina: girelle soffici all’arancia, una bomba!

Adesso sappiamoli nella farina, poi nell’uovo, e alla fine nel pane grattugiato, possiamo adesso friggerli in abbondante olio bollente, oppure cuocerli anche al forno per una versione più light.

Ultimo consiglio, possiamo fare il mitico risolto al salto, prendendo una padella antiaderente, e ci mettiamo o un po’ di olio, oppure una noce di burro, in base a quello che abbiamo in casa.

Adesso mettiamo tutto il nostro riso avanzato dentro, e mescoliamo per qualche minuto, poi schiacciamo il tutto in modo da avere uno strato omogeneo di circa 3 cm.

Lasciamo cuocere in padella per circa 10 minuti, adesso lo rigiriamo e lasciamo continuare sull’altro lato.

Serviamo il nostro risotto se vogliamo accompagnato da una salsa, magari al ragù o al pomodoro, oppure anche senza nulla è assolutamente squisito, e mettiamo vicino solamente una insalata per fare un pasto assolutamente completo.

Quindi da adesso in poi non avete più scuse per buttare via del risotto che vi è avanzato dal giorno primo, e poi ovviamente date spazio alla vostra creatività per apportare delle modifiche.

Noi vi consigliamo per i supplì di mettere al centro un pezzettino di provolone, ovviamente se vi piace, l’effetto finale sarà da impazzire, oppure aggiungete altro formaggio filante al vostro risotto al salto, e magari qualche pezzettino di prosciutto crudo.

Queste ricette abbiamo preso spunto dal sito nonsprecare