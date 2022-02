Meteo San Valentino: bruttissime notizie per gli innamorati

Stai pensando di festeggiare San Valentino? ti consigliamo di coprirti bene, le previsioni meteo danno brutte notizie per gli innamorati. Vediamo nel dettaglio cosa succederà e come comportarsi.

Manca sempre meno al giorno di San Valentino, siete pronti a festeggiare con i vostri compagni di vita? attenzioni innamorati, quest’anno il meteo prevede un tempo piuttosto incerto e non ideale per stare all’aria aperta.

Vi consigliamo di cambiare piani nel caso in cui pensavate di organizzare una gita fuori porta il 14 febbraio. Purtroppo è in arrivo una potente perturbazione che porterà tanta pioggia ma non solo, è prevista anche la neve a bassa quota.

I meteorologici hanno affermato che si tratta della più grande perturbazione atlantica dell’anno, purtroppo accadrà proprio nel giorno degli innamorati, vediamo nel dettaglio quali saranno le zone coinvolte e cosa succederà.

Leggi anche->Il paradiso delle signore:Veronica protegge Gemma ma si mette nei guai

Previsioni meteo 14 febbraio: San Valentino a rischio? ecco cosa succede

Come dicevamo il 14 febbraio dobbiamo aspettarci una giornata piuttosto turbolenta, per gli innamorati sarà un vero e proprio dramma, purtroppo il meteo prevede pioggia e vento gelido.

Per gli agricoltori sarà un evento gradito, sopratutto nelle regioni settentrionali in cui stanno iniziando a sentire le conseguenza della siccità dovuta dall’assenza di piogge nei precedenti mesi.

Nei prossimi giorni le temperature inizieranno ad abbassarsi e purtroppo non vedremo più queste belle giornate di sole. Da domenica il cielo inizierà a riempirsi di nubi e assisteremo a piogge e nevicate sparse in varie regioni.

Per quanto riguarda la giornata di San Valentino vi consigliamo di organizzare un’uscita al chiuso, come in un bar per un aperitivo oppure una cena romantica al ristorante. Purtroppo sono sconsigliate le passeggiate in campagna e le gite in montagna, le temperature si abbasseranno notevolmente.

Ora non ci resta che aspettare il 14 febbraio per capire come sarà il tempo, intanto organizzatevi per questa splendida occasione.

Leggi anche->Carnevale: torta al cioccolato senza farina e zucchero ma ottima

Voi avete già organizzato il vostro appuntamento romantico? condividete le informazioni con amici e parenti, sicuramente ve ne saranno grati.