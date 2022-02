Il paradiso delle signore:Veronica protegge Gemma ma si mette nei guai

Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per l’appuntamento odierno della nostra amatissima soap opera ambientata nel grande magazzino.

Anche oggi, 11 febbraio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata del Paradiso delle signore.

Ma cerchiamo di capire come si stanno sviluppando alcune complicate situazioni che ruotano intorno al Paradiso.

Iniziamo con Gloria che ha paura per il suo segreto e per colpa di Gemma lei ed Ezio si sono riavvicinati.

Veronica è seriamente nei guai

Mentre la giovane Venere pensava di farle un torto, ed ovviamente Veronica che ha scoperto cosa ha fatto la figlia è assolutamente arrabbiatissima.

Sembra che il suo matrimonio potrebbe anche non celebrarsi tanto è alta la tensione in casa.

Ma la Zanatta decide di pensare a tutto lei e cerca di prendersi tutta la colpa dell’accaduto escludendo la figlia.

Decide quindi di proporre un incontro segreto ma ecco qui che si troverò davanti direttamente Ezio.

Per quanto riguarda Marco è riuscito a convincere Flora a farsi aiutare per quanto riguarda Adelaide, testimoniando in favore della sua amata zia.

Solamente facendo in questo modo, la Contessa si può salvare dalle accuse di omicidio che le sono state fatte.

Flora, ovviamente ha aiutato la moglie del padre perchè convinta che lei non aveva a che fare con la sua morte.

Arrivando invece a Salvatore sembra che finalmente può acquistare la casa perchè il padre di Gabriella ha accettato.

Insieme ad Anna quindi si trasferiranno a breve nel loro nido d’amore, ma la donna non sembra così felice.

La Imbriani infatti non ha ancora detto tutta la verità su Irene, e per questo motivo ha paura che quando dirà tutto a Salvatore lui si possa arrabbiare.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per capire che cosa succederà, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1.