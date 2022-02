Legumi: Vanno bene anche quelli in scatola? Ecco lo studio

I legumi sono conosciuti come la miglior proteina da poter assumere. Ma fanno bene anche quelli in scatola? Ecco cosa dice un recente studio.

Capita a tutti di domandarsi se gli alimenti in scatola siano dannosi per il nostro organismo oppure no. Quando si parla di legumi sappiamo che sono un’ottima fonte di proteine per il nostro corpo, ma quelli in scatola fanno bene?

Ovviamente i legumi secchi sono i più consigliati per una sana alimentazione, perché al loro interno hanno maggiori benefici. Ma stando a quanto dice un recente in studio anche l’assunzione di quelli in scatola andrebbe bene.

A confermarlo è stato la dottoressa Silvia Goggi, che con un post su Facebook ha dichiarato ai suoi followers “sempre meglio che nessun legume affatto“.

Per la maggior parte dei nutrizionisti è fondamentale assumere i legumi almeno una volta al giorno. Ma vediamo nel dettaglio cosa dice la dottoressa.

leggi anche->Test: trova l’intruso tra le tartarughe in 5 secondi, è impossibile

Legumi in scatola: fanno bene? ecco la verità

Come dicevamo per alcuni nutrizioni è fondamentale assumere tutti i giorni i legumi, in quanto costituiscono una fonte proteica prevalente rispetto ad altri alimenti.

Ma se non si è disposti a far fatica mettendoli in ammollo e cuocerli per diverse ore, si può optare per la soluzione più facile, ovvero comparare quelli in scatola.

Come dicevamo la dottoressa Goggi ha evidenziato sui social che è meglio mangiarli in scatola che non assumerli affatto. Oltre a questa affermazione ha anche aggiunto “la paura che un cibo conservato grazie al sale sia dannoso per la salute oppure non abbastanza nutriente, per qualche misterioso motivo, si applica solo a ceci & co. e non a formaggi ed affettati in busta“,

Sicuramente mangiare i legumi secchi sarebbe la scelta migliore, ma se proprio non riuscite o non avete tempo, comparte quelli già pronti.

leggi anche->Love is in the air anticipazioni: Kemal soccorre la piccola Kiraz

Voi cosa ne pensate, siete d’accordo con la dottoressa?