Caffè, i 5 utilizzi che non ti immagini per la tua bellezza: ecco come può essere utile, non soltanto gustato in tazzina.

Il caffè è sicuramente una delle bevande più consumate, capace di accompagnare la fine dei nostri pasti, oppure piacevoli conversazioni di lavoro e non solo; sempre che non se ne abusi, la bevanda allieta le nostre giornate.

Ma sapete che il caffè può essere utilizzato non soltanto per preparare una gustosa bevanda, da consumare al vetro o in tazzina? Ecco i cinque utilizzi che non avresti mai creduto per la tua bellezza.

Caffè, i 5 utilizzi che non ti immagini per la tua bellezza

Invece di essere buttati, i fondi di caffè possono essere utilizzati come veri e propri cosmetici fatti in casa, molto efficaci per la cura della bellezza di tutti i giorni e non solo; in primis, ci si può infatti realizzare una maschera per il viso, fatta di alcuni fondi mescolati a miele e ad albume d’uovo, da applicare dopo 10 minuti dalla formazione della miscela.

Utili poi anche per i capelli secchi, da mettere (per poi risciacquare) dopo aver fatto lo shampoo; i capelli, piano piano, diventeranno molto più lucenti. Tornando al viso, con un miscela di un cucchiaino di yogurt, uno di fondi di caffè e qualche goccia di limone (da far riposare per alcune ore in frigorifero) potrebbero sparire anche le occhiaie.

Specie per le donne, i fondi di caffè (uniti ad un po’ di olio d’oliva) sono ottimi alleati anche per la lotta alla cellulite; con la miscela applicata per 20 minuti sulle zone interessate, si possono ottenere risultati inaspettati.

Infine, grazie al suo particolare odore, il fondo del caffè può essere utilizzato per eliminare i cattivi odori; può capire infatti che, cucinando, restino degli odori poco piacevoli, facilmente eliminabili strofinando i fondi del caffè sulle mani, come un vero e proprio sapone. Tantissimi utilizzi per il caffè, soprattutto per una materia considerata di ‘scarto’; non consideratelo soltanto una bevanda!