Artrite: ecco i cibi che vengono in tuo aiuto!

Artrite: vuoi evitare di acutizzarla? Puoi prevenire i dolori mangiando determinati cibi. Scopri anche cosa non dovresti assumere.

Volete prevenire i dolori dell’arterite reumatoide e dell’artrosi? Ci sono dei cibi che dovresti prediligere ed integrare nella tua alimentazione ed altri, invece, che dovresti evitare assolutamente perchè contribuirebbero a svolgere l’effetto contrario. Si tratta di due condizioni invalidanti. L’artrite si divide in due tipi più comuni:

artrosi: che incide sulla cartilagine e porta al suo rompimento.

che incide sulla cartilagine e porta al suo rompimento. artrite reumatoide: che incide sul sistema immunitario.

È molto dolorosa. Tralasciando i punti del corpo in cui si manifestano possibili riacutizzazioni, quello che più condiziona e preoccupa sono i gonfiori ed i dolori acuti che porta. Ovviamente, sentendo i pareri dei medici vengono indicati i farmaci idonei per alleviare i sintomi di entrambe le forme di artrite. Sappiate che esistono anche alcuni cibi ottimi per alleviare i dolori.

Artrite: ecco gli alimenti che calmano i dolori

Olio d’oliva: ricco di grassi buoni monoinsaturi, antiossidanti (dalle proprietà antinfiammatorie) e oleocantale (un elemento ottimo per ridurre le infiammazioni, in modo naturale).

ricco di grassi buoni monoinsaturi, antiossidanti (dalle proprietà antinfiammatorie) e oleocantale (un elemento ottimo per ridurre le infiammazioni, in modo naturale). Semi e noci: essendo ricchi di Omega 3 ed acidi grassi sono ideali per ridurre le infiammazioni. Sono ricchi di Vitamina E e di Selenio, per questo hanno anche proprietà antiossidanti.

essendo ricchi di Omega 3 ed acidi grassi sono ideali per ridurre le infiammazioni. Sono ricchi di Vitamina E e di Selenio, per questo hanno anche proprietà antiossidanti. Golden milk: bevanda a base di curcuma che allevia i dolori innescati dall’artrite. In generale è ottima per contrastare i problemi alle articolazioni.

bevanda a base di curcuma che allevia i dolori innescati dall’artrite. In generale è ottima per contrastare i problemi alle articolazioni. Pesce, alghe, soia, verdure (foglia verde) , semi e olio di lino: prediligi questi cibi ricchi di Omega 3 perchè sono degli antinfiammatori naturali. Possono ridurre il gonfiore delle articolazioni, se mangiati regolarmente.

(foglia verde) prediligi questi cibi ricchi di Omega 3 perchè sono degli antinfiammatori naturali. Possono ridurre il gonfiore delle articolazioni, se mangiati regolarmente. Zucchero, glutine e carboidrati: evita questi cibi infiammatori perchè possono portare ad una riacutizzazione dell’artrite aggravandone i dolori.

