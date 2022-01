Frutta e Verdura: ecco cosa comprare a febbraio

Gli ortaggi di stagione sono da sempre i più raccomandati, ma per il mese di febbraio quale frutta e verdura possiamo comprare? Vediamo nel dettaglio cosa portare in tavola questo mese.

Febbraio è finalmente alle porte e tutti non vedono l’ora che arrivi finalmente la primavera, soprattutto dopo l’ultima settimana di freddo intenso.

Non tutti sanno che Febbraio è un mese piuttosto particolare, infatti in questo periodo il nostro corpo vive una sorta di transizione, sopratutto per il cambio improvviso di temperature.

Ovviamente con questi cambi improvvisi, capita spesso di prendersi qualche malanno di stagione, per questo motivo dobbiamo cercare di rafforzare le nostre difese immunitarie. Ecco perché è importante proteggersi a partire da una sana alimentazione, soprattutto con frutta e verdura di stagione.

Ma quali sono quelle tipiche di questo mese? scopriamole insieme.

Frutta e verdura di stagione: ecco quali mangiare a febbraio

La frutta e la verdura sono un toccasana per la nostra salute, ancora meglio se sono di stagione, ecco perché vogliamo scoprire quali sono quelle da poter consumare nel mese di febbraio.

Sicuramente, la frutta che più rappresenta il mese di febbraio sono le arance e i limoni, ovvero gli agrumi che con le loro vitamine aiutano il nostro corpo a difendersi da diverse malattie. Sono anche ricche di minerali e acqua, oltre a fare molto bene aiutano il nostro organismo ad essere più forte e pronto per i cambi di stagione.

Ma non è finita, un altro frutto che abbonda in questo mese è sicuramente la mela, questa ad esempio, riesce a controllare il colesterolo alto e fa molto bene al cuore, soprattutto per chi ha patologie cardiache.