Intossicazione alimentare, questa causa è comunissima: fate veramente attenzione alla contaminazione crociata.

Il cibo è la nostra primaria fonte di sostentamento, ma se non stiamo attenti delle volte può causarci davvero dei grossissimi danni; purtroppo può capitare di sentirsi male dopo aver mangiato qualcosa, e come in ogni altro caso è meglio prevenire che curare.

Parlando di intossicazioni, una delle più comuni deriva dalla contaminazione crociata; sapete di cosa si tratta? Fate veramente attenzione a prescindere dal fatto che mangiate a casa o al ristorante.

Intossicazione alimentare, questa causa è comunissima: cos’è la contaminazione crociata

Ci si trova di fronte a un caso di contaminazione crociata, come facilmente intuibile dal nome, quando alcuni microrganismi passano da un alimento ad un altro, contaminandolo; più di frequente, avviene tra cibi crudi e cotti, ma può avvenire anche per il contatto con il piano della cucina o gli utensili.

A questa intossicazione dovrebbero stare particolarmente attenti tutti colori i quali soffrono di allergie particolari, in particolare se affetti da celiachia; qualora alcuni alimenti che in teoria non contengono glutine vengano contaminati da questo allergene, potrebbero essere molto dannosi alla salute.

Ovviamente, il rischio si corre anche se si hanno diversi altri tipi di allergie; per quanto possibile, è sempre bene cercare in tutti i modi di evitare questo tipo di contaminazione.

Per questo, almeno in casa, sarebbe buona abitudine quella di posizionare cibi cotti e crudi in due scaffali diversi del frigoriferi, magari in quelli superiori i primi (cotti) e in quelli inferiori i secondi; inoltre, quando si cucina, ci si dovrebbe sempre lavare le mani prima di toccare qualche altro alimento, così come usare diversi coltelli a seconda di cosa stiamo tagliando.

Importantissimo poi lavare nel miglior modo possibile le varie posate e utensili utilizzati per la preparazione dei piatti; con qualche accortezza, si può dunque evitare la contaminazione che, specie per la fretta o per la poca attenzione, può avvenire di frequente.