Virus Brata: ti può svuotare il conto in banca!

Spunta un nuovo pericolo che colpisce i dispositivi Android: ecco il Virus Brata che potrebbe svuotare il tuo conto in banca

La grandissima diffusione dei dispositivi digitali ha portato grandi benefici e comodità alla società moderna. L’utilizzo diffuso di smartphone, infatti, ci permettere di essere connessi in qualsiasi momento, tuttavia può portare anche a pericoli.

È notizia di questi giorni, infatti, la segnalazione di un nuovo pericolo per i nostri smartphone, soprattutto per i dispositivi Android. Parliamo del Virus Brata, uno strumento illegale che potrebbe arrivare anche a svuotare il tuo conto in banca. Ecco di cosa parliamo.

Ecco cos’è il Virus Brata

Il Virus Brata è un malware che ha l’obiettivo di infiltrarsi nei dispositivi digitali e scoprire tutte le informazioni relative al conto corrente del proprietario. Questo, ovviamente, con lo scopo di utilizzare queste informazioni per svaligiare il conto.

Si tratta di un malware che ha iniziato a girare nell’estate del 2021, ma solo nel mese di dicembre si è iniziato a percepire la sua reale pericolosità. Inoltre, da quanto si apprende, il Virus Brata ha ulteriormente potenziato la sua tecnologia, capace di infettare i dispositivi e ottenere informazioni preziose.

Andando più nello specifico, Brata è un trojan ad accesso remoto. Questo vuol dire che è un virus capace di poter essere controllato a distanza, non appena viene installato su un dispositivo. A dare queste informazioni è stata la Cleafy, un’agenzia di cyber-security.

Il virus si nasconde in maniera subdola all’interno di un’applicazione che, una volta scaricata, “rilascia” l’infezione. Inoltre, il virus è in grado di entrare in possesso delle informazioni e cancellare ogni dato, portando il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.

Un modo per evitare di essere colpiti dal virus Brata è quello di non installare applicazioni sospette e non concedere autorizzazioni totali. Inoltre, è possibile optare per applicazioni e sistemi anti malware che potrebbero proteggere ulteriormente il tuo dispositivo.