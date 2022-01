New Amsterdam anticipazioni: Max e Helen si dicono addio? Ecco la verità

New Amsterdam 4: cosa succede nel prossimo episodio del medical drama? Andiamo a scoprire insieme le ultime novità a riguardo.

Nei giorni scorsi è andato in onda un nuovo episodio del medical drama New Amsterdam, che ha come protagonista Ryan Eggold, che veste i panni del dottor Max Goodwin.

Nella scorsa puntata abbiamo visto l’uscita definitiva del dottor Dr. Vijay Kapoor, morto a causa delle conseguenze del Covid- 19. In realtà, l’attore che presta il volto al primario di neurologia, Anupam Kher, ha deciso di lasciare per stare vicino alla sua compagna, alla quale hanno diagnosticato un brutto male.

Max Goodwin ed Helen Sharp, dopo appresa la notizia della morte del dottor Kapoor, sono tornati tra le corsie dell’ospedale per stare vicino ai suoi colleghi, dopo la loro partenza per Londra. Ma mentre, l’oncologa riparte per la città inglese, Max è deciso a rimanere.

Gli sceneggiatori, infatti, hanno trovato il modo di far tornare Goodwin nell’ospedale di New York. Dopo aver eletto il nuovo direttore sanitario, Veronica Fuentes, tutto lo staff sembra essere molto contrariato.

New Amsterdam 4: le anticipazioni

Infatti, la Fuentes sembra intenzionata a fare grandi cambiamenti all’interno del New Amsterdam e lo staff ha organizzato una vera e propria Resistenza.

Il nuovo direttore sanitario ha deciso di licenziare Lauren Bloom, ma ha anche rimosso Iggy Frome dalla sua posizione di primario di psichiatria.

Dopo questi cambiamenti, infatti, è la stessa fidanzata del dottor Goodwin a dirgli di rimanere e di cercare di occuparsi di questa nuova agitazione, che si è creata, all’interno dello staff.

Ma prima di ripartire per Londra, Helen si è fatta promettere da Max di raggiungerla nella città inglese dopo aver ripristinato l’ordine.

Ma cosa succederà adesso con questa nuova situazione che si è creata all’interno dell’ospedale New Amsterdam? Le anticipazioni rivelano, infatti, che Max Goodwin ha deciso di dichiarare “guerra” a Veronica Fuentes.

I nuovi episodi di New Amsterdam della quarta stagione andranno in onda in America il prossimo 22 febbraio. Dopo questa lunga pausa, infatti, andrà in onda la 12° puntata.

Cosa succederà ora allo staff del New Amsterdam? Max Goodwin riuscirà a ripristinare l’ordine dopo il caos creato dalla nuova direttrice sanitaria, Veronica Fuentes?