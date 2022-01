Secondo le anticipazioni di Una Vita, Antonito viene cacciato di casa e confessa tutto. È la fine del matrimonio con Lolita?

Arrivano le anticipazioni della prossima puntata di Una Vita, in onda giovedì 27 gennaio 2022. Le trame della soap opera spagnola parlano di una grande tensione tra Antonito e Lolita. È attesa una svolta nella storia dei personaggi, e questa volta potrebbe essere definitiva.

Secondo le anticipazioni, infatti, Antonito viene cacciato di casa da Lolita, la quale non gli perdona le scabrose foto che lo ritraggono con Natalia. La donna è rimasta sconvolta dalle immagini e ha quindi deciso di cacciare di casa suo marito.

Antonito viene cacciato di casa da Lolita. È la fine del loro matrimonio?

Lolita ha ricevuto delle foto altamente compromettenti di suo marito tra le braccia di Natalia. Le immagini sono stati sconvolgenti per la donna, tanto da far precipitare Lolita in un vortice di rabbia, frustrazione e dolore.

Nelle immagini inviate da un misterioso fotografo, si vede Natalia mentre sta per baciare Antonito. Secondo Lolita si tratta di una prova tangibile del tradimento di suo marito. Tuttavia Antonito è sconvolto, dice di non aver fatto nulla e di non essere andato oltre la confidenza con Natalia.

Il politico teme che qualcuno stia tramando alle sue spalle con l’intento di rovinargli la reputazione. Inoltre sa di aver dato troppa confidenza a Natalia, che probabilmente ha approfittato della sua estrema ingenuità.

A questo punto Antonito decide di recarsi da Natalia, accusandola di complotto e chiedendole spiegazioni di quanto è successo. Intanto, Lolita continua a restare con il proprio dolore che si aggiunge ai suoi problemi di salute, i quali si erano manifestati con i continui svenimenti della povera donna.

Da quando Antonito è diventato uno degli esponenti politici più di spicco del suo partito, sembra si sia smarrito e abbia perso di vista l’importanza di sua moglie. Lolita non lo riconosce più ed è a questo punto che prende la sua decisione: Antonito viene cacciato di casa.

Il Palacios, a questo punto, è sconvolto e, restato da solo, cercherà consolazione nelle sue persone care, come Carmen e Ramon, ai quali confesserà tutto. Tuttavia, i due non sono ancora certi dell’innocenza del giovane politico e non è detto che si schiereranno al suo fianco.