Tisana all’ortica: è un toccasana per questo problema

Tisana all’ortica: un ottimo rimedio naturale per contrastare alcuni problemi. Scopriamo le sue proprietà benefiche e come prepararla.

Quando si sente parlare di problemi legati alla salute del proprio organismo, a maggior ragione se al contempo vengono menzionati prodotti naturali legati a piante o ad erbe, che sfociano ad esempio nella preparazione di diete detox o di tisane depurative, non si può non parlare della tisana all’ortica. L’ortica è conosciuta principalmente per la reazione fastidiosa che provoca sul nostro copro se vi si entra a contatto, ma è ottima in cucina!

Oggi, scopriamo come una tisana del genere possa rappresentare un grande alleato. Un vero e proprio rimedio naturale per contrastare problemi di diverso tipo. Per preparare un ottimo infuso all’ortica però è bene utilizzare delle foglie non trattate. Vediamo cosa occorre per la ricetta che deve essere seguita accuratamente per usufruire, nella giusta, quantità di questo toccasana.

Tisana all’ortica: preparazione ed consigli utili

Ingredienti:

miele

foglie fresche o essiccate (erboristeria o da rivenditore fidato)

Procedimento:

tempo di preparazione 10 min.

Mettere le foglie in un filtro o direttamente in una tazza e versarvi dell’acqua precedentemente portata ad ebollizione. Lasciare riposare per 10 minuti. Se non si è inserito il filtro, con un colino filtrare l’acqua in un’altra tazza e poi sarà pronta per essere gustata. Se il sapore non vi aggrada potete aggiungere un cucchiaino di miele, evitate lo zucchero che riduce notevolmente le proprietà benefiche della tisana.

Consigli utili (se si beve l’infuso 1-2 volte a dì, da 1 a max. 3 settimane):