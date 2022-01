Anna Pettinelli contro Albe: ecco cosa è successo

Amici 2021: Anna Pettinelli sbotta contro Albe, l’insegnante piuttosto stizzita avverte il ragazzo “La prossima volta vai a casa”. Ecco cosa è successo nella scuola di Maria De Filippi.

Nella scuola di Amici le prime tensioni iniziano a farsi sentire, i ragazzi hanno i nervi tesi per via dell’imminente passaggio al serale e sanno che sicuramente uno di loro dovrà abbandonare al più presto il programma.

Nelle ultime ore Anna Pettinelli ha avuto un duro scontro con uno dei suoi allievi, stiamo parlando di Albe, l’insegnante ha provato a spronare in tutti i modi il giovane, confessando di non essere più contenta dei suoi risultati.

Gli appassionati del talent show si ricorderanno sicuramente di quando la Pettinelli ha sospeso la maglia ad Albe. L’insegnante ha spiegato il suo gesto confessando di non vedere più motivazione nell’alunno, motivo per cui pretende dei risultati al più presto.

Nel Day-time andato in onda oggi abbiamo assistito ad un duro rimprovero da parte della Pettinelli. Vediamo nel dettaglio le sue parole e come ha reagito Albe.

Anna Pettinelli sbotta contro Albe “la prossima volta vai a casa”

Il percorso di Albe nella scuola di Amici sta iniziando ad avere qualche brutto arresto, il giovane ragazzo non riesci più a trovare l’ispirazione per scrivere nuovi pezzi coinvolgenti, per questo la sua insegnante Anna Pettinelli sta facendo di tutto per spornarlo.

Nel day-time l’insegnante ha voluto incontrare l’allievo faccia a faccia per fargli una bella ramanzina, Anna si è detta delusa dal suo comportamento e da come stanno andando le cose. Le sue parole sono state “C’è bisogno di una svolta. Non devi accontentarti di fare cose facili, devi sperimentare cose nuove. La prossima volta che succede non hai la maglia sospesa, sei ultimo in classifica e vai a casa. Qualcosa bisogna fare”

La Pettinelli è stata molto dura nei confronti di Albe ma probabilmente ha dovuto utilizzare queste parole proprio per spronarlo. L’insegnante ha voluto ricordare all’allievo che prima di entrare nella scuola era un ragazzo fresco con una strada chiara mente ora ha completamente perso la strada.

Secondo l’insegnante Albe si mette sempre a paragone con Sissi, Alex ed altri concorrenti e in questo modo perde di vista i propri obiettivi e la propria particolarità vocale.

