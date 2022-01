Segni Zodiacali: ecco quelli più simpatici

Tra tutti i segni zodiacali ce ne sono 5 più simpatici di altri. Scopriamo insieme quali sono. Ci sarà anche il vostro?

Fra tutti i 12 segni dello zodiaco, ce ne sono 5 che risultano essere più simpatici degli altri. Quali saranno secondo voi? E, soprattutto, ci sarà anche il vostro? Scopriamoli insieme.

Al quinto posto troviamo i nati sotto il segno dell’Aquario: Voi siete molto simpatici, anche se ci mettete tanto ad aprirvi con qualcuno. Quando anche le altre persone si sentiranno a loro agio in vostra compagnia, riusciranno a vedere quanto siete simpatici. Siete persone che hanno molti difetti, come tutti del resto, ma voi per difendervi attaccate le altre persone.

Al quarto posto, invece, troviamo i nati sotto il segno dello Scorpione: oltre ad essere uno dei segni più passionali di tutti i segni zodiacali, è anche uno dei più simpatici. E, soprattutto, non si rendono conto dell’effetto che crea la loro simpatia. Ma a differenza degli altri, però, non sa di esserlo. Le persone rimangono abbagliate dal vostro carisma.

I 5 segni zodiacali più simpatici

Al terzo posto troviamo le persone nate sotto il segno del Leone: sul primo gradino del podio abbiamo loro, che anche se a volte sembrano essere molto arroganti, alla fine sanno anche essere molto simpatici. Sono sempre pronti a ridere e a scherzare. Sono anche amici leali, fidati e molto, ma molto simpatici.

Prima di scoprire chi ci sia al primo posto, dobbiamo svelarvi chi c’è al secondo, ovvero le persone nate sotto il segno della Vergine: queste persone riescono ad ispirare nelle altre molta simpatia. Stare in loro compagnia è molto piacevole. Con loro potreste ridere molto, come non avete mai fatto. Ma hanno questo atteggiamento solo con le persone che gli sono veramente vicine. Loro non vi deluderanno mai.

Infine, al primo posto troviamo le persone nate sotto il segno del Sagittario: sono loro ad essere quelli più accoglienti e simpatici di tutto lo zodiaco. Sono gentili, educati e molto, molto simpatici. Loro non hanno paura di esporre le proprie debolezze o anche di scherzare sulle proprie mancanze.

Dopo aver scoperto i 5 segni più simpatici, fateci sapere se anche il vostro fa parte di questa classifica.