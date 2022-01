Tina Cipollari contro Gemma Galgani: nuovamente!

Uomini e Donne: ancora una volta Tina Cipollari si scaglia contro Gemma Galgani. La nota opinionista non riesce più a tollerare il comportamento della dama. Vediamo nel dettaglio cosa è successo e come mai è avvento l’ennesimo scontro.

Ancora una volta Tina Cipollari si è scagliata contro Gemma Galgani, chi guarda Uomini e Donne conosce bene la rivalità tra le due prime donne.

Nel particolare la nota opinionista ha sempre accusato Gemma di non essere realmente interessata a trovare il vero amore ma bensì a volere solo visibilità.

Nelle puntata di oggi, Tina, ha nuovamente ribadito il concetto scagliandosi contro la storica dama del programma e anche in questa occasione le sue parole sono state piuttosto pungenti.

Vediamo nel dettaglio il motivo del litigio e le parole della Cipollari.

Tina Cipollari attacca Gemma “Sono stanca di essere presa in giro”

Nella puntata di oggi di UeD vedremo Gemma al centro dello studio per il faccia a faccia con Stefano, la dama ha deciso di fare retro front accusando il cavaliere di essere stato poco sensibile nei suoi confronti.

Dopo queste parole ad intervenire è stata Tina Cipollari, inizialmente l’opinionista ha deciso di lasciare lo studio in tutta rabbia, ma poi rientrando, ha commentato la vicenda in questo modo “Sono stanca di essere presa in giro. Ti svegli la mattina e ti inventi le cose”.

Ma non è finita qui, Tina ha continuato ad attaccare Gemma consigliando a Stefano “vuoi mandarla affan**lo?”. A questo punto è chiaro che tra la dama e il nuovo cavaliere non sia scattata la scintilla e infatti abbiamo assistito ad una Tina sempre più arrabbiata che rivolgendosi a Gemma ha detto “Stai zitta, bugiarda. Guarda che mi fa male la testa già da qualche parte”.