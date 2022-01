Frigorifero: come pulirlo perfettamente in pochissime mosse

Come pulire il frigorifero ingiallito? ecco alcuni semplici trucchi che ti aiuteranno a pulirlo in modo impeccabili e in pochissime mosse. Da oggi, eliminare lo sporco ostinato nel tuo elettrodomestico, sarà una passeggiata. Vediamo come fare.

Se stai cercando un metodo efficace e veloce per rimuovere quelle fastidiose macchie gialle dal tuo frigorifero, sei nel posto giusto, in questo articolo ti sveleremo tutti i trucchi per rendere il tuo elettrodomestico come nuovo.

Ma come mai con il passare del tempo il nostro frigo tende ad ingiallirsi? questo fenomeno si verifica per via dell’usura e quindi per via del frequente utilizzo tutti i componenti bianchi presenti nel nostro elettrodomestico tendono ad assumere questo tono sgradevole.

Per fortuna esistono dei rimedi che ci aiuteranno a pulirlo in modo impeccabile ed in pochissime mosse. Vediamo nel dettaglio come fare.

Leggi anche->Amici: Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, finisce male dietro le quinte

Frigorifero ingiallito? ecco come farlo tornare nuovo

Uno dei metodi più efficaci per far scomparire quelle sgradevoli macchie gialle dal nostro frigorifero è senza dubbio quello del bicarbonato. Questa sostanza è conosciuta a tutti per via del suo effetto sbiancate, infatti sarà essenziale per pulire alla perfezione anche il frigo.

Partiamo per gradi: per prima cosa procedete pulendo le superfici interne ed esterne del frigo con la miscela a base di bicarbonato e acqua. Nel dettaglio preparate una bacinella d’acqua e fatevi sciogliere all’interno un cucchiaio di bicarbonato poi andate a pulire le superfici.

Un altro rimedio contro la sporcizia del frigo è quello con l’aceto, anche in questo caso preparate una bacinella con un litro d’acqua poi andate ad aggiungere un bicchiere d’aceto, poi immergete una spugna nella sostanza e lavate il vostro frigorifero. Anche in questo caso il risultato sarà stupefacente, il vostro elettrodomestico ritornerà come nuovo.