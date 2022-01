Uomini e Donne, cosa c’entra Jo Squillo con il cavaliere Biagio? La rivelazione shock lascia tutti quanti perplessi.

Un nuovo mistero aleggia all’interno del dating show di Maria De Filippi, coinvolgendo uno dei cavalieri storici del parterre maschile: Biagio Di Maro. L’uomo, criticatissimo da Gianni e Tina, continua a cercare l’amore, ma pare che le cose non siano andate bene nemmeno con Elena.

L’ultima puntata ha visto un Biagio furioso contro la dama, che ha risposto per le rime al compaesano campano; durante l’accesso “scontro”, è spuntato però anche il nome di Jo Squllo. Cosa c’entra la cantante col cavaliere?

Uomini e Donne, cosa c’entra Jo Squillo con il cavaliere Biagio? La situazione

Per dare prova concreta di ciò che è stato detto in studio, Biagio ha insistito affinché gli venisse controllato il telefono; accompagnato da Gianni Sperti, il cavaliere si è recato dietro le quinte per prendere il suo smartphone.

L’opinionista, che in precedenza ha dato del cafone a Biagio perché non lo ha fatto finire di parlare, ha trovato un telefono piuttosto “vuoto”; nel registro chiamate è presente solo una telefonata, con Biagio che si giustifica dicendo che si cancellano da sole grazie ad un’applicazione.

Sperti ha anche aperto i direct di Instagram, dove ha trovato un curioso scambio di messaggi con Jo Squillo, simbolo dell’italo-dance degli anni ’80 e protagonista in questi mesi al Grande Fratello Vip (nonostante abbia ormai lasciato da tempo la casa).

Leggi anche –> Chiara Ferragni: sapete quanto costa la sua coperta? Tutti scioccati

In studio sono tutti perplessi, ma lui si difende dicendo come tra i due ci sia solamente un’amicizia. A precisare la situazione la stessa Elena: “La verità è che a Jo Squillo l’ha incontrata nell’hotel. Era uscita dal GF Vip. Lui le ha chiesto il numero“ spiega la dama.

Leggi anche –> Il paradiso delle signore: Veronica smaschera Ezio e resta senza parole

Di Maro conferma e si difende dicendo semplicemente che lui segue Jo Squillo e le mette mi piace, e lei ricambia; il comportamento fa insospettire gli opinionisti, che hanno continuato ad attaccarlo come sempre, specie perché da una chat con un’altra donna (che lui dice essere la sorella) è emerso il desiderio di Biagio di fare il Grande Fratello o L’Isola dei Famosi.