Bianca Guaccero, il buongiorno è da perdere la testa: la conduttrice lascia tutti senza fiato mostrandosi così.

La bellissima attrice e conduttrice pugliese è pronta ad essere protagonista anche in questo 2022, dopo aver chiuso un 2021 che le ha fatto raggiungere tantissimi traguardi a livello professionale.

Dopo il successo avuto come attrice, specie con la performance in Capri, la Guaccero è ritornata protagonista dopo alcuni anni lontani dai riflettori, si è recentemente ripresa la scena con Detto Fatto, che conduce dal 2018; la conduttrice sfoggia quotidianamente la sua bellezza e non solo in televisione.

Bianca Guaccero, il buongiorno è da perdere la testa: la conduttrice da urlo

Tra le varie conduttrici Bianca è sicuramente una delle più seguite e amate dal pubblico; con quasi un milione di follower su Instagram, sono tantissimi i fan che provano interesse nella vita quotidiana della Guaccero.

Da sempre dotata di un fascino tutto particolare, la conduttrice offre spesso scatti mozzafiato, che lasciano tutti quanti senza parole; questa volta, il nuovo post mostra il particolare buongiorno della Guaccero, incantevole come non mai.

Dietro le quinte, Bianca si è scattata un selfie che coglie tutta la bellezza dei suoi lineamenti e le sue labbra carnose; l’occhio però cade sul petto della conduttrice, che lascia intravedere un reggiseno color carne.

“Buon giorno ragazzi” scrive la conduttrice nella didascalia, con tanto di emoticon raffiguranti caffé e cornetto; la Guaccero ha voluto augurare una buona giornata a tutti i suoi follower mostrandosi più bella che mai in fase di preparazione per la giornata.

Leggi anche –> Chiara Ferragni: sapete quanto costa la sua coperta? Tutti scioccati

Tantissimi i mi piace al post della pugliese, così come i commenti; “Che trucco!! belllaaaaaaaa, come sempre, ma oggi più bella del solito” le scrive un’influencer, riportando il pensiero comune di tutti quanti i suoi follower.

Leggi anche –> Il paradiso delle signore: Veronica smaschera Ezio e resta senza parole

In questo 2022, la Guaccero continuerà ad essere impegnata con Detto Fatto, in attesa di risperimentarsi come attrice e magari ritrovare anche l’amore nella sua vita.