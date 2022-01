Paola Perego: finalmente la bellissima notizia!

Arriva una bellissima notizia per Paola Perego. La presentatrice non sta più nella pelle ed è felicissima. Ecco che cosa è successo

Finalmente è arrivata la notizia tanto attesa. Parola Perego è diventata nonna per la seconda volta. La presentatrice non sta più nella pelle e ora è felicissima per l’arrivo del nuovo membro della sua famiglia.

Paola Perego è quindi diventata nonna per la seconda volta. Sua figlia Giulia Carnevale ha infatti dato alla luce la piccola Alice, la secondogenita della famiglia. Una notizia meravigliosa che ha fatto esplodere la gioia in casa Perego.

Bellissima notizia per Paola Perego: è nonna per la seconda volta!

La notizia è stata data dalla stessa Paola Perego sulla sua pagina Instagram. La presentatrice è diventata nonna per la seconda volta. I genitori della sua nuova nipotina, Alice, sono Giulia Carnevale, figlia della Perego, e Filippo Giovannelli.

Dopo la nascita di Pietro, nato nel 2018, Paola Perego ha quindi una splendida nipotina che allargherà nuovamente la sua famiglia. È un momento bellissimo Per la presentatrice e suo marito Lucio Presta, i quali si sono dichiarati felicissimi e commossi.

La nascita della piccola è avvenuta nelle ultime ore, quando la figlia di Paola Perego, Giulia Carnevale, ha partorito la piccola Alice. A dare l’annuncio è stata la stessa Perego, che ha pubblicato un post sulla sua pagina Instagram.

Nel post, la Perego scrive: “L’amore non si divide, si moltiplica. Benvenuta Alice”. Nella foto c’è anche lei accanto al papà di Alice e marito di Giulia, Filippo Giovannelli. La notizia è stata accolta con grande euforia dai fan della Perego, che hanno mandato in massa auguri e abbracci.

Giulia Carnevale, neomamma-bis, è nata dalla coppia formata da Paola Perego e Andrea Carnevale. Ha un fratello minore, Andrea, che oggi lavora come Dj. La Carnevale è classe 1992 e, a differenza di sua madre, non ha avuto una carriera in televisione.

La donna ha infatti fondato una società di management, adora lavorare e prendersi cura della propria famiglia. Nel 2018 ha avuto il suo primo figlio, Pietro, che presto quindi dovrà condividere la propria casa con la sua nuova sorellina.